Муниципальные аптеки Нового Уренгоя банкротятся и не платят зарплату

Общая официальная сумма долгов по зарплате на Ямале по данным на 5 марта 2019 года составляет 275 млн рублей. Среди должников – муниципальные аптеки Нового Уренгоя ОАО «Фармация». В компании введена процедура наблюдения (этап банкротства).

Банкротится структура начала в 2018 году. По данным издания «Фармацевтический вестник», у предприятия осталось всего одно собственное помещение, но и оно находится в залоге. Участники рынка сообщали изданию, что актив является непривлекательным. «Покупать там нечего. Много долгов, помещения арендованные, а единственная аптека, принадлежащая муниципалитету, заложена под кредит Сбербанка. Поэтому и желающих (купить предприятие – прим.ред) нет», – сообщил один из участников рынка летом 2018 года.

Тем не менее распродажа имущества банкрота так или иначе состоится в рамках процедуры несостоятельности. Пока что данных о составе имущества нет. По сведениям базы данных, на предприятии числятся 61 сотрудник. Получить актуальные данные в мэрии Нового Уренгоя пока не удалось: специалист, который мог бы обозначить сумму долга по зарплате «Фармации» и число работников, не ответил на звонок. В базе данных судебных приставов есть множество исполнительных листов по зарплатным задолженностям на разные суммы – от четырех до 200 тыс. рублей.

Накануне представитель новоуренгойской «Фармации» был на совещании у первого заместителя губернатора Ямала Алексея Ситникова вместе с другими проблемными предприятиями, которые не рассчитались со своими работниками. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства округа.

Банкротство другой структуры, учредителем которой является администрация Нового Уренгоя, сейчас является предметом изучения следователей. Напомним, задержан Константин Михайлицкий – директор «Фонда развития Нового Уренгоя». Силовики подозревают, что он совместно с чиновниками газовой столицы (их имена и роли еще не раскрыты) способствовал хищениям муниципальной собственности через операции в Фонде.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

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