В Салехарде помещен за решетку глава новоуренгойского фонда Михайлицкий

В Салехарде взяли под стражу экс-директора «Фонда развития Нового Уренгоя» Константина Михайлицкого. Об этом сообщают в пресс-службе следственного управления СК Ямала. Там не называют фамилию обвиняемого, но известно, что речь идет именно о г-не Михайлицком.

«Сегодня же экс-руководителю предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размер и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере», – рассказали силовики.

фото – личная страница Константина Михайлицкого в соцсетях

В ведомстве напоминают фабулу его уголовного дела: в 2015 году чиновники Нового Уренгоя и руководство Фонда развития Нового Уренгоя совершили хищение. Манипуляции выполнены были через договор купли-продажи. Злоумышленники продали долю в уставном капитале ООО «УК «Динамика», принадлежавшую «Фонду развития Нового Уренгоя». Цена была заведомо занижена. Ущерб составил не менее 22 млн. рублей.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», покупателем УК «Динамика» стал бизнесмен Сергей Пантус. Потом он передал эту компанию фирме «Орион», а конечными владельцами стали три человека, двое из них хорошо известны в ЯНАО: это бывший бизнес-омбудсмен ЯНАО и прокурор Дмитрий Бавдурный и экс-глава фонда «РИФ Ямал» Сергей Доманский. Как выяснило агентство «Новый День», эти люди в течение нескольких лет приобретали имущество новоуренгойского фонда по разным схемам. Более того, именно г-н Пантус и начал банкротить фонд. Агентство ранее приводило схему взаимосвязанности указанных лиц.

В СУ СК Ямала напоминают также и состав еще одного преступления, в котором фигурирует тот самый правительственный фонд «РИФ Ямал». «В 2017 году исполнительный директор «Фонда развития Нового Уренгоя» умышленно не отразил в налоговых декларациях реализацию объектов недвижимости по заключенным с НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» соглашениям в целях погашения обязательств по договорам займа. В итоге Фонд не уплатил в бюджет более 58 млн рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.02.19

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