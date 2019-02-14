«Коммерсант»: в администрации ЯНАО прошли обыски, задержан известный ликвидатор госпредприятий

В Подмосковье задержали известного на Ямале арбитражного управляющего, бывшего директора ГУП «Ямалгосснаб» Константина Михайлицкого. Его задержание связано не с работой ГУПа, а с другой околовластной структурой – с расследованием хищений в муниципальном «Фонде развития Нового Уренгоя», который он возглавлял с 2017 года. В рамках расследования в администрации ЯНАО прошли обыски, сообщает издание «Коммерсант» в четверг, 14 февраля.

По данным «Коммерсанта», следственное управление СК Ямала возбудило уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обыски и задержания проводились совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ в Москве, Московской, Тюменской и Орловской областях при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии «Зубр».

Речь в материалах расследования идет о периоде 2016-2017 годов. Именно тогда исполнительным директором «Фонда развития Нового Уренгоя» являлся житель подмосковного Одинцово Константин Михайлицкий. По версии собеседников издания, менеджер совершил неправомерные действия в период ликвидации этой некоммерческой структуры. Незадолго до ликвидации Фонд начал брать заведомо невозвратные займы под залог своего недвижимого имущества. Например, площади в нескольких бизнес-центрах в центре города, которые сдавал в аренду. Займы возращены не были и имущество распродали за копейки. «Покупателями выступали подконтрольные злоумышленникам фирмы. Пока оперативники ГУЭБиПК считают установленным факт хищения из фонда, где находились сотни миллионов рублей, более 20 млн руб», – пишет «Коммерсант».

По версии издания, г-н Михайлицкий был задержан во вторник, 12 февраля 2019 года в своем таунхаусе в поселке Княжичи (Одинцовский район). В тот же день его доставили в ЯНАО, где сегодня следствие будет ходатайствовать о его аресте. Газета пишет, что силовики настаивают на его хороших отношениях с региональными чиновниками и потому проверяют связи Михайлицкого с чиновниками окружного правительства. Журналисты предполагают, что в деле Михайлицкого могут появиться госслужащие администрации Ямала.

Константин Михайлицкий хорошо известен также как гендиректор ГУП «Ямалгосснаб» (в период с 2013 до середины 2015 года, когда предприятие переживало последствия масштабных хищений, банкротились основные кредиторы компании, у ГУПа были огромные долги). Это госпредприятие занимается на Ямале досрочным завозом в отдаленные территории и оперирует миллиардами рублей. По факту хищений в компании уже было возбуждено уголовное дело, но оно, как многие другие дела на Ямале, ничем не закончилось. Схема описывалась подробно: ГУП заключил договоры с фирмами-поганками, перечислив им средства за топливо. Но поставок нефтепродуктов не было, фирмы просто пропали. Предприятие было подконтрольно бывшему замгубернатору Ямала Алексею Булаеву, он уже давно не работает в правительстве.

В пресс-службе СУ СК ЯНАО не смогли прокомментировать информацию об уголовном деле и обысках. Не смогли ничего сказать и в пресс-службе МВД РФ, там не отвечают телефоны пресс-службы.

В пресс-службе правительства Ямала не смогли сказать ничего определенного: «На данный момент у нас нет информации об обысках в администрации ЯНАО».

В пресс-службе администрации Нового Уренгоя отказались давать информацию о Фонде развития Нового Уренгоя, а после вопроса, куда отправлять официальный журналистский запрос, прекратили разговор и положили трубку.

В материале использовано фото Константина Михайлицкого с его личной страницы в соцсетях

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