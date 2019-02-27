Фигурант дела о коррупции в фонде Нового Уренгоя рассказал о сомнительных сделках

Агентству «Новый День» удалось получить комментарии владельца базы отдыха «Стрелец» в Новом Уренгое, которая фигурирует в новом уголовном деле Константина Михайлицкого. В среду 27 февраля, силовики сообщили, что изначально база принадлежала «Фонду развития Нового Уренгоя», а потом имущество было продано по заниженной цене компании ООО «Стрелец». Документы со стороны фонда подписал заместитель г-на Михайлицкого.

Глава компании «Стрелец» Наталья Никифорова в беседе с агентством «Новый День» пояснила, что 30 млн рублей – это стоимость построек самой базы. Она не считает цену продажи комплекса заниженной, кроме того, ее компания до сих пор выплачивает кредит за приобретение этого имущества. Ранее, напомним, следственный комитет Ямала сообщил, что оценщики назвали другую стоимость стрелкового комплекса – порядка 46 млн рублей. Сделка не была публичной, поэтому проверить, кто и как проводил торги и какие документы все-таки были использованы для продажи невозможно.

фото – группа Развлекательный комплекс «Стрелец», «Вконтакте». Одно из строений базы отдыха, которая фигурирует в деле

«Много лет мы брали базу в аренду. А когда «Фонд развития Нового Уренгоя» решил продавать это имущество, мой покойный муж (Никифоров Николай Яковлевич – прим.ред.) взял кредит и выкупил базу по той цене, которую обозначил продавец. Договоренности не было, оценку заказывал фонд. Сделка проходила с участием банка – он выдал кредит на покупку комплекса. Поэтому документы по сделке есть в том числе и у финансово-кредитного учреждения. Более того, сейчас стрелковый комплекс в залоге у банка. Через полгода после покупки базы супруг умер. Кредит остался, мы выплачиваем его», – рассказала Наталья Никифорова.

Она добавила, что в 2014 году по этому договору были приобретены домики и здание ресторана. По слоавм г-жи Никифоровой, деревянные домики стоят на базе с момента ее основания – примерно 10-15 лет. Они находятся не в лучшем состоянии. А вот ресторан перед продажей расширяли.

Наталья Никифорова также рассказала, что ей неизвестно о возбуждении уголовного дела по этой сделке, но силовики запрашивали у нее документы по купле-продаже комплекса. О том, что у следователей есть отчет об оценке, в котором фигурирет сумма в 46 млн рублей, ей неизвестно.

Об уголовных делах в отношении прежнего директора «Фонда развития Нового Уренгоя» Константина Михайлицкого агентство подробно уже расказывало. Его обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, он был причастен к хищению имущества из фонда – способствовал продаже доли в компании «УК «Динамика» по заниженной цене. Кроме того, неплатил налоги от сделок по продаже имущества фонда.

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