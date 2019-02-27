Новый эпизод в деле новоуренгойского «спрута»: за бесценок продали базу отдыха

Следователи Ямала раскрыли новый эпизод в деле директора «Фонда развития Нового Уренгоя» Константина Михайлицкого. Как выяснилось, имущество муниципального фонда Михайлицкому помогал распродавать заместитель директора. Таким образом, по версии следствия, за небольшие деньги перешло в частные руки имущество базы отдыха «Стрелец» в Новом Уренгое.

О возбуждении уголовного дела Константина Михайлицкого стало известно 14 февраля 2019 года. Силовики уже раскрывали один из эпизодов. Михайлицкий помог похитить долю в УК «Динамика». Эта фирма принадлежала «Фонду развития Нового Уренгоя» и была продана по заниженной цене коммерсанту (ранее издание уже называло покупателя – это Сергей Пантус).

Фото – база отдыха «Стрелец» из сообщества «Вконтакте» развлекательный комплекс «Стрелец»

В среду, 27 февраля, следственный комитет Ямала раскрыл еще один эпизод. В нем фигурирует не сам Михайлицкий, а его заместитель. Он подписал документы по продаже имущества стрелкового комплекса вместо директора, который отсутствовал на тот момент.

«Заместитель исполнительного директора фонда в ноябре 2014 года заключил договор купли-продажи имущества Фонда – спорткомплекса по стендовой стрельбе с аффилированным лицом – ООО «Стрелец». Стоимость имущества оценена в 30 млн рублей. При этом агентство оценки и консалтинга установил остаточную стоимость – более 46 млн рублей», – говорится в сообщении следователей.

Силовики подчеркивают: директор фонда знал об этой сделке. Там также снова указывают на то, что в схемах по продаже имущества участвовали сотрудники мэрии Нового Уренгоя. Их имена не раскрываются.

ООО «Стрелец», согласно базе данных, принадлежит Наталье Никифоровой, как и другое связанное юрлицо – ССК «Стрелец» (было продано уже в рамках банкротства фонда за 17,5 тысяч рублей). Как ранее писало агентство – однофамилица прежнего директора этой базы.

«Таким образом директор Фонда, его заместитель, иные лица из числа сотрудников администрации, а также аффилированные ими лица, совершили хищение, причинив Фонду ущерб в размере не менее 16,9 млн рублей», – говорят в СУ СК Ямала. По данному эпизоду обвинение предъявили и экс-директору, и его заму. Квалификация – часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным агентства «Новый День», в деле фигурирует замдиректора «Фонда развития Нового Уренгоя» Сергей Томенко. Он уже помещен под домашний арест. Кстати, он является внешним управляющим другого банкротящегося муниципального предприятия – «Уренгойгоравтодор».

Ранее агентство «Новый День» уже публиковало схему того, как связаны все приобретатели недвижимости муниципального фонда. Она стала итогом собственного расследования издания. В том числе, как выяснилось, новыми владельцами имущества города стали близкие к администрации ЯНАО люди – это бывший глава фонда «РИФ Ямал» Сергей Доманский и бывший глава одного из окружных департаментов, бизнес-обмудмен и экс-прокурор Нового Уренгоя Дмитрий Бавдурный.

Новый Уренгой, служба информации

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