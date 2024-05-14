Экс-директор ГУП «Ямалгосснаб» Михайлицкий избежал колонии

В Салехарде суд вынес приговор в отношении бывшего главы госпредприятия «Ямалгосснаб» Константина Михайлицкого. По одному эпизоду его оправдали, второй переквалифицировали. Так как статья оказалась менее тяжкой, уголовное преследование прекратили в связи с истечением срока давности.

Уголовное дело в отношении г-на Михайлицкого, которое рассматривал суд Салехарда, касалось того периода, когда он руководил ГУП «Яалгосснаб». Сначала в должности генерального директора (2013-2015), а затем в должности исполнительного директора, но с полным набором полномочий (2015-2017).

В первом эпизоде силовики вменяли Михайлицкому присвоение (160 УК). По версии следствия, руководитель ГУП «Ямалгосснаб» фиктивно купил у подконтрольной ему фирмы «Реалмастер» запчасти для вездеходной техники. Сделка была проведена только на бумаге, в действительности запчасти никто не поставил. Сумма сделки составляла около 6 млн рублей.

Во втором эпизоде следователи вменяли Константину Михайлицкому растрату (160 УК РФ). Как говорится в материалах расследования, управленец в период, когда работал в «Ямалгосснабе», контролировал также несколько коммерческих компаний. В этих компаниях у него были сотрудники, которые сидели в офисе города Одинцово, принадлежавшем Михайлицкому. Как полагают правоохранители, Михайлицкий в 2014 году специально создал в «Ямалгосснабе» московское подразделение, чтобы трудоустроить в ГУП этих людей и платить им зарплату не из своих денег, а из бюджета Ямала. Как поясняли в СУ СК, всего было трудоустроено 10 человек, на их зарплаты ушло 24 млн рублей.

В этом подмосковном отделе, например, работал Сергей Пантус, известный по другим эпизодам расследования в отношении г-на Михайлицкого. Он фигурирует в схемах вывода имущества из «Фонда развития Нового Уренгоя». Агентство «Новый День» подробно описывало эти схемы.

Один из эпизодов судья Данил Яковлев переквалифицировал на злоупотребление полномочиями и назначил г-ну Михайлицкому штраф. Подробности приговора пока неизвестны.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube