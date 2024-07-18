Уголовное дело экс-директора «Ямалгосснаб» пересмотрят

Апелляция отменила приговор в отношении бывшего руководителя стратегического ГУПа «Ямалгосснаб» (ЯГС) Константина Михайлицкого. Решение принято сегодня, 18 июля, сообщили в прокуратуре Ямала. Уголовное дело направится на новое рассмотрение.

В деле г-на Михайлицкого два эпизода. Первый связан с покупкой запчастей для ЯГС. По версии следствия, управленец фиктивно «купил» запчасти у подконтрольной фирмы. Ущерб составил свыше шести млн рублей. Второй эпизод связан с зарплатой сотрудников ГУПа. По версии следствия, в 2015 – 2017 годах г-н Мхайлицкий выплачивал заработную плату фиктивно трудоустроенным лицам, растратив таким образом более 30 млн рублей.

«При первоначальном рассмотрении дела, суд Салехарда оправдал обвиняемого в растрате заработной платы, а в части продажи запчастей – расценил его действия по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности», – напомнили в прокуратуре.

Салехард, Наталья Ефремова

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