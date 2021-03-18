На Ямале задержан экс-руководитель госкомпании, нанявший «мертвые души» и присвоивший их зарплату

На Ямале руководитель государственного предприятия взял на работу 10 «мертвых душ». Часть из выплаченных им 24 млн рублей зарплаты руководитель присвоил себе, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, руководитель ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» внес изменения в штатное расписание предприятия, чтобы иметь возможность устроить людей на дистанционную работу. При этом он фактически руководил еще несколькими коммерческими организациями.

Мужчина трудоустроил в «Ямалгосснаб» 10 человек, которые фактически трудились в подконтрольных руководителю коммерческих структурах. «Мертвые души» работали на территории города Одинцово в Московской области. Никаких работ для ГУПа они не выполняли. При этом, зарплату эти люди получали в госкомпании. С января 2015 по декабрь 2017 года эти работники получили зарплату и иные выплаты в общем размере около 24 млн рублей. Часть денег они передавали руководителю, и он использовал средства в личных целях.

СК возбудил уголовное дело о присвоении или растрате чужого имущества, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Теперь уже экс-руководитель «Ямалгосснаба» задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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