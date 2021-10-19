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Вторник, 19 октября 2021, 09:55 мск

Новости Ямал

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На Ямале бывший директор госпредприятия пойдет под суд за растрату

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу одного из бывших руководителей «Ямалгосснаба». Ему инкриминируют присвоение и растрату более 36 миллионов рублей.

По данным следствия, экс-директор унитарного предприятия, вместе с основной работой, параллельно содержал бизнес в Московской области. Обвиняемый фиктивно трудоустроил в подконтрольную компанию своих сотрудников, которые три года вели его дела. При этом по факту работу не выполняли, однако стабильно получали зарплату из бюджета госпредприятия.

Кроме того, бывший руководитель «Ямалгосснаба» заключил с собственной коммерческой организацией фиктивную сделку на поставку запчастей к вездеходной технике на сумму в шесть миллионов рублей. Материалы уголовного дела в ближайшее время направят в Салехардский городской суд.

Уголовное дело расследовал отдел по особо важным делам СУ СКР по ЯНАО.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 19.10.21

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