В суд передано дело экс-директора одиозного «Ямалгосснаба»

В Салехарде в суд передается уголовное дело, фигурантом которого стал экс-директор ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб», сообщает СУ СКР по ЯНАО. Управленца обвиняют в превышении должностных полномочий, в результате чего предприятию, отвечающему в округе за досрочный северный завоз, нанесен ущерб на десятки миллионов рублей.

«Ямалгосснаб» – компания, пережившая огромное число управленцев, скандалов и уголовных дел. В 2019 году унитарное предприятие преобразовано в акционерное общество. По данным информированного источника «Нового Дня», уголовное дело было возбуждено в отношении Игоря Мелкумова, возглавляющего ГУП в 2016 -2017 годах.

СУ СКР по ЯНАО не называет фамилию будущего подсудимого, но уточняет, что один из экс-руководителей ГУПа в мае 2017 года подписал договор цессии, на основании которого возглавляемое им унитарное предприятие уступило юридическому лицу право требования об уплате долга в размере 39 млн. рублей по договорам поставки нефтепродуктов. С каким именно юрлицом был подписан договор цессии, не уточняется.

В окружном Следкоме добавляют, что директор ГУПа был не правомочен принимать подобное решение без согласования с собственником предприятия – департаментом имущественных отношений ЯНАО.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, с причинением тяжких последствий).

«В 2019 году ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» путем приватизации преобразовано в акционерное общество «Ямалгосснаб», являющееся правопреемником ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» по всем правам и обязанностям, в результате чего незаконными действиями обвиняемого был причинен значительный материальный ущерб АО «Ямалгосснаб» в сумме 39 млн. рублей», – резюмировали в СУ СКР по ЯНАО.

«Ямалгосснаб» занимается досрочным северным заказом – то есть завозом топлива в районы Ямала с плохой транспортной доступностью.

Как сообщал «Новый День», в свое время ГУПом руководил Константин Михайлицкий, который затем возглавил муниципальный фонд Нового Уренгоя и стал фигурантом громкой коррупционной истории. В феврале 2019 года г-н Михайлицкий был задержан за мошенничество и манипуляции с имуществом фонда, которое отчуждалось по заниженным ценам. Управленец Михайлицкий стал частью ямальского спрута, который завладел госимуществом в Новом Уренгое.

В ноябре 2018 года директором ГУП «Ямалгосснаб» стал Владимир Жадовский. В прошлом он руководил фирмой «Казачья станица» (предприятие по разведению крупного рогатого скота), которой владеют члены семьи экс-заместителя губернатора Ямала Анатолия Острягина (скончался 19 августа 2019 года – прим.ред.). После регистрации АО «Ямалгосснаб» управленец Жадовский сохранил свой пост.

Салехард, Дарья Котова

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