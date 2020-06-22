В уголовном деле ямальского госпредприятия замешан «Ямалкоммунэнерго»

Бывший директор одиозного «Ямалгосснаба» Игорь Мелкумов стал фигурантом уголовного дела из-за сомнительной сделки с коммунальным гигантом – «Ямалкоммунэнерго» (ЯКЭ). Мелкумов продал им долги коммунальной компании Надымского района за бесценок. Примечательно в этой истории также то, что компания, долги которой продали, уже фигурировала в громком уголовном деле в отношении заместителя главы Надымского района Кирносова. ЯКЭ примечателен тем, что планомерно монополизирует рынок Ямала, забирая все муниципальные коммунальные активы в городах и районах себе. Подробности уголовного дела г-на Мелкумова агентству «Новый День» стали известны из собственных источников в силовых структурах.

Мелкумов руководил госпредприятием «Ямалгосснаб» с 2015 по 2017 годы. В 2017 году, незадолго до увольнения, он и подписал документ, который стал основой уголовного дела в отношении него – это документ цессии. Как ранее сообщалось, дело в отношении него возбуждено по ч.3 статьи 286 (превышение должностных полномочий).

«Ямалкоммунэнерго» стал серьёзным кредитором

«Ямалгосснаб», как известно, занимается на Ямале досрочным северным завозом – закупает нефтепродукты и доставляет их в территории, чтобы хватило на отопительный сезон. В 2015 году между этим госпредприятием и надымским МУПом «УЭиИС» был заключен договор на поставку нефтепродуктов. Чем занимается МУП? Ответ – электро и теплоснабжение населения, а также водоснабжение и водоотведение. МУП не заплатил за товар, возник долг в 39 млн рублей. И в 2017 году Мелкумов по договору цессии передал этот долг надымского предприятия коммунальному монополисту – «Ямалкоммунэнерго». Долг купили за половину – за 19 млн рублей.

После выкупа долга «Ямалкоммунэнерго» обратился в суд и выиграл у муниципальной конторы Надыма 62,5 млн рублей – долг и проценты за просрочку. На тот момент уже была запущена процедура банкротства надымского предприятия, а запустил её непосредственно ЯКЭ.

Примечательно, что никто из сотрудников «Ямалгосснаба» не знал о договоре цессии, и «Ямалкоммунэнерго» не платил за него вплоть до 2019 года. Только в начале 2019 года, когда запросы начали поступать от силовиков, выяснилось, что 19 млн рублей так и не поступили на счет «Ямалгосснаба». В этот момент ЯКЭ отправил плату по договору цессии.

Договор цессии Мелкумов должен был согласовать с департаментом имущественных отношений и с департаментом АПК. Во время расследования дела он заявил следователю, что обсуждал этот вопрос с тогдашним директором департамента АПК Югаем и тот, якобы, дал согласие. Однако г-н Югай опровергнул эти показания.

От «Ямалкоммунэнерго» подписантом был директор Пономарев. Напомним, учредителями ЯКЭ являются структуры известных энергетиков Алексея Боброва и Артёма Бикова. В холдинг входят крупнейшие коммунальные и энергетические компании регионов УрФО.

Одиозный Надымский МУП

Муниципальное предприятие «УЭиИС» – участник уже второго уголовного дела. Первое стало поводом для смены руководства Надымского района. Напомним, оно было возбуждено в отношении заместителя главы администрации Вадима Кирносова. Он по версии суда и следствия, продал баню Финский комплекс, которая находился в управлении МУПа, по заниженной цене. Причём, согласно материалам суда, баней пользовался глава района Станислав Шегуров в своих личных целях, приглашая туда гостей. Сам Кирносов до того, как стать заместителем главы, трудился как раз директором МУПа.

Согласно отчёту об оценке имущества МУПа, баня находится в хорошем состоянии. Там есть бильярд, камин, парная, сауна, хамам, бассейн, камин, даже музыкальная установка и комната релакса.

Банкротство

Банкротство муниципального предприятия «УЭиИС» всё ещё не завершено. Процедура длится с 2015 года и в очередной раз продлена до июля 2020 года.

Уголовное дело

Уголовное дело в отношении г-на Мелкумова сейчас рассматривается в суде.

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