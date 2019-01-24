В деле бывшего замглавы Надымского района нашли огромную взятку

Окружной суд ужесточил наказание бывшему замглавы Надымского района Вадиму Кирносову, которого обвиняли в коррупции. Ранее его приговорили к 3,6 годам заключения в колонии-поселении, а сегодня, 24 января 2019 года, суд решил, что Кирносов должен отправиться в колонию строгого режима на 10 лет. Таков итог пересмотра уголовного дела экс-чиновника в апелляции, сообщает агентство «Новый День». Любопытно, что и экс-чиновник, и прокуратура обжаловали первый приговор. Для подсудимого это обернулось катастрофой.

Ужесточение наказания Кирносову связано с тем, что одно из преступлений чиновника суд переквалифицировал на более тяжкое. Как ранее сообщало агентство «Новый День», в деле экс-заместителя главы Надымского района несколько эпизодов. Все они связаны с муниципальным имуществом – чиновник курировал в мэрии именно эту сферу.

Первый эпизод – это манипуляции с муниципальной землей. Именно он был переквалифицирован окружным судом. Ранее надымский суд признал эти манипуляции злоупотреблением полномочиями, но инстанция в Салехарде решила, что это взятка в крупном размере. Именно на взятке изначально и настаивали следователи и прокуратура. Вадим Кирносов, по версии следствия, разрешил компании «Севергазстрой» заложить банку участок муниципальной земли. Коммерсанты таким образом смогли получить кредит под залог. В обмен на эту услугу они продали предпринимателю, который был близок к самому Вадиму Кирносову, по заниженной цене причальную стенку. При стоимости в 20 млн рублей бизнесмен заплатил всего 500 тыс. рублей.

Еще эпизоды – манипуляции в муниципальном фонде развития Надымского района. Они тоже сначала следователями были квалифицированы как взятка. Вадим Кирносов, согласно материалам дела, вынуждал надымских бизнесменов пополнять этот фонд деньгами. Известно, что на один из траншей чиновник купил лодку премиум-класса и пользовался ею в личных целях. Одной из компаний, которая спонсировала надымский фонд на полмиллиона рублей, стала фирма «Экострой». Второй фигурант расследования – бизнесмен Эдельман Умаров, отдавший два миллиона рублей.

Третий эпизод дела – это продажа муниципальной бани по заниженной цене физлицу – Владиславу Макарову. Позднее эту сделку оспорили в суде и вернули баню Надыму.

Дело экс-главы Надымского района Вадима Кирносова было непростым. За все время расследования журналистам не удалось получить почти никаких официальных комментариев о нем. Однако расследование активно обсуждали. Оно стало причиной смены власти в районной администрации. В СМИ появлялись заявления от участников процесса о неправомерных действиях со стороны следствия – в том числе от г-на Макарова. Заявления были обоюдными: силовики в неофициальных беседах также признавались в том, что на них оказывается беспрецедентное давление, сбор доказательств сильно осложнялся. Сам г-н Кирносов отрицал свою вину и затягивал процесс.

Собеседники в силовых структурах отмечают настойчивость прокуратуры и следователей, благодаря которой удалось добиться ужесточения наказания в апелляции.

Надымский район, служба информации

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