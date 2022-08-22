В Надыме снесут фонтан, который мэрия называла ювелирной работой

В Надыме снесут фонтан, которым гордилась мэрия времён Станислава Шегурова. О демонтаже сообщили представители администрации района на странице губернатора Дмитрия Артюхова. Информацию чиновники озвучили в ответ на вопрос подписчика.

«Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я из г. Надым хотела бы узнать, когда доделают парк и будет ли работать фонтан в парке??»,– спросила главу региона подписчица Ирина Попова.

В ответ чиновники сообщили, что в парке установят новые карусели и детские площадки. От фонтана избавятся. «Фонтан будет демонтирован. В планах установка новых каруселей, детских площадок, амфитеатра»,– говорится в сообщении. Срок завершения ремонта там не посчитали нужным называть.

Фонтан в парке Надыме имени Козлова поставили в 2013 году. Представители районной администрации тогда большими буквами в своих соцсетях писали, что это ювелирная работа.

«Настоящий подарок к Дню рождения города – фонтан, который сегодня установили в городском парке. Состоит он из трех уровней, нижний выполнен в форме шестигранника. Второй и третий ярусы вылиты из бронзы. Венчает композицию декоративный элемент с символикой Надымского района. <…> Строители говорят, что фонтан не «привязан» к централизованным инженерным системам. Он является замкнутой системой, и вода в нём будет циркулировать по кругу. Уход за фонтаном несложен: в зимний период коммунальщики лишь сольют воду, снимут насос и фильтр на хранение», – уверяли власти в августе 2013 года.

На всех фотографиях того времени фонтан торжественно осматривал и.о. главы Надымского района Станислав Шегуров и его заместитель Вадим Кирносов, которого потом осудили за коррупцию.

В 2015 году выяснилось, что фонтан имеет проблемы. «Обслуживанием фонтана в городском парке занимается УК «Жилищный комплекс» (руководитель – С.А.Бойцов). В настоящий момент существуют несколько технических и конструкционных проблем, устранением которых занимается подрядчик»,– заявляли чиновники в июне 2015 года.

Агентство «Новый День», сделает запрос в администрацию Надымского района, чтобы понять, почему фонтан решили демонтировать.

Надым, Наталья Ефремова

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