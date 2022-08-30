Власти Надымского района не смогли назвать причину сноса фонтана, которым гордился экс-глава Шегуров

В администрации Надымского района подтвердили намерение демонтировать фонтан, установленный в 2013 году. Власти района не стали отвечать на вопрос, какая подрядная фирма устанавливала этот фонтан и почему его сносят. Там неопределённо высказались и о сроках демонтажа.

«Действительно, фонтан в парке культуры и отдыха им. Е.Ф. Козлова планируется демонтировать. Разработан новый проект благоустройства территории, срок демонтажа будет зависеть от сроков реализации проекта»,– говорится в официальном ответе администрации Надымского района на запрос агентства «Новый День».

Фонтан в парке Козлова открыли в 2013 году. В том числе его возведение контролировал нынешний первый заместитель главы Нового Уренгоя Виктор Пузанов (тогда он был начальником департамента муниципального хозяйства администрации Надымского района). Подрядчиком власти района официально называли челябинскую компанию «Перспектива». И.о. главы района Станислав Шегуров тогда говорил, что этот фонтан отличает город от села, это то, что необходимо для горожан.

Кстати, в Новом Уренгое с фонтаном «Парус» тоже не всё просто. Его ремонтируют уже второй год подряч. В общей сложности за эти 2 года на ремонт городского фонтана потратили 62 млн рублей.

Надым, Юлия Фролова

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