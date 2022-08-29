На ремонт фонтана «Парус» в Новом Уренгое за 2 года направили 62 млн рублей

Фонтан «Парус» в Новом Уренгое запустят в конце лета. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в интервью изданию «Ямал 1». Фонтан делают уже второй год. Только в 2022 году на работы направили почти 20 млн рублей. В прошлом году подрядчик получил вдвое больше – 42 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок, которые есть в распоряжении агентства «Новый День».

«Фонтан на самом деле в ремонте находится уже 17 лет. Как он открылся, так каждый год его ремонтируем, ремонтируем, это бесконечный процесс. И он давно уже потерял свою эстетичность. Поэтому мной было принято решение провести глобальную реконструкцию этого объекта уникального, сохранить его смысл, всё то, что задумал автор. Но сделать его современным, функциональным, надёжным. Запустим фонтан в этом году. Понятно, это конец лета. Но со следующего сезона фонтан будет радовать с самого начала»,– сообщил г-н Воронов журналистам.

Согласно материалам с сайта госзакупок, в 2022 году контракт на ремонт фонта в парке «Дружба» получила АО «Уренгойская городская сервисная компания» (принадлежит городским властям). Сумма контракта – 19,9 млн рублей.

В 2021 году контракт на 41,8 млн рублей получила эта же организация. Выходит, что общая сумма ремонта старого фонтана – порядка 62 млн рублей. При этом в сюжете телекомпании «Импульс» от 18 августа 2021 года говорится, что подрядчик завершит реконструкцию фонтана к октябрю 2021 года. Там ничего не сообщается о том, что работы будут продолжены в 2022 году.

В контракте 2022 года сроком окончания работ названо 31 агуста 2022 года. То есть до завершения работ осталось 2 дня.

Андрей Воронов также добавил, что территорию парка «Дружба» для дальнейшей реконструкции пока проектируют. «Территория парка – мы в проекте. Территорию ждёт большая реновация. Главное требование – не нарушить, а только добавить зелёных насаждений, поставить интересные элементы для развлечений, модульные кафе, в том числе, чтобы были пункты проката»,– уточнил градоначальник.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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