В Новом Уренгое запустили фонтан, отремонтированный за десятки миллионов рублей

В Новом Уренгое 1 сентября 2022 года открыли фонтан в парке «Дружба», который ремонтировали два года. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своём телеграм-канале.

«Долго ждали новоуренгойцы. К сожалению, удалось в конце лета. Тем не менее начинаем»,– сказал г-н Воронов.

Ранее он сообщал, что принял решение о глобальном ремонте фонтана «Парус». В распоряжении агентства есть данные, которые свидетельствуют о том, что на ремонт было направлено минимум 62 млн рублей.

Глава города также описывал объект после реконструкции: фонтан рассчитан на 4-метровые столбы воды, программы можно будет переключать и создавать из водяных потоков разные композиции.

В холодное время года фонтан не перестанет быть украшением города – здесь будет работать подсветка в виде северного сияния.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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