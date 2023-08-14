Открытый Шегуровым фонтан в Надыме «износился»

Надымские власти заявили, что открытый прежними руководителями города фонтан в парке имени Козлова «износился». Чинить оборудование слишком дорого. Об этом сообщили представители районной администрации в ответ на вопросы горожан. В прошлом году чиновники в официальном ответе на запрос агентства «Новый День» ничего не сообщали об износе оборудования. Тогда власти лишь сообщили, что снесут сооружение, которое с гордостью отрывал прежний градоначальник Станислав Шегуров. Отметим, комментарии чиновников о фонтане вызвали в очередной раз шквал недовольства у горожан.

В группе «Злой и добрый надымчанин» «Вк» один из подписчиков спросил, почему фонтан, на который «потратили кучу денег», не работает. В комментариях к посту представители районной администрации написали: «Как писали ранее, фонтан, расположенный в парке им. Козлова Е.Ф., не работает по причине износа оборудования, в ходе проведения проверки было установлено, что восстановление работоспособности финансово затратно и нецелесообразно. В настоящее время разрабатывается проект благоустройства многофункциональной зоны парка. В рамках проекта будет предусмотрен демонтаж фонтана»,– указали чиновники.

Этот ответ вызвал негодование у некоторых надымчан. Люди предлагают обратиться к фирме-подрядчику для гарантийного ремонта.

«Сколько он проработал, один год и то не все лето. Не надо людям спариваться, что он уже износился. Он и не работал. Спасибо депутату, который воплотил этот фонтан. Жаль, забыла его фамилию.вроде Гомон», – написал один из подписчиков. «Вы серьёзно? Износ оборудования? Финансово затратно? Не целесообразно? Демонтаж? А зачем тогда вообще ставили? Сколько денег было заложено на проект, монтаж, и все сопутствующее? Он работал два раза, о чем речь? Какой износ? Вот Ваши ответы люди читают, Вы думаете все идиоты?", – написал другой возмущённый житель.

В прошлом году назвать сроки демонтажа фонтана и благоустройства чиновники также не смогли.

Фонтан в 2013 году открывали руководители администрации, в том числе глава Станислав Шегуров. Он называл фонтан подарком городу.

Надым, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

возмущённый жител.