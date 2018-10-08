Озвучен приговор экс-заместителю главы Надымского района

В Надыме окончен судебный процесс по делу бывшего заместителя главы района Вадима Кирносова. В понедельник, 8 октября 2018 года, ему огласили приговор, сообщает агентство «Новый День». Согласно решению суда, Кирносов будет отбывать наказание в колонии-поселении, срок – 3,5 года. Расследование было сложным, обвиняемый свою вину не признавал, рассказали следователи.

По данным агентства, Кирносова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. На этапе расследования ему также вменяли взятку и превышение должностных полномочий. Однако суд, судя по всему, счёл их необоснованными.

Уголовное дело замглавы Надымского района было достаточно резонансным. Именно после появления слухов о нём ушёл в отставку бывший глава района Станислав Шегуров. Однако несмотря на это следователи не комментировали расследование – журналисты получали все сведения из неофициальных источников и от адвокатов обвиняемого. Собеседники, знакомые с делом, сообщали, что в материалах фигурирует сделка по продаже муниципальной бани по заниженной цене. Была версия, что чиновник фактически контролировал этот объект, а покупатель являлся номиналом.

Сообщалось также, что Кирносов вынуждал бизнесменов делать взносы в Фонд развития Надымского района.

Собственный источник, знакомый с ходом расследования, объяснял «Новому Дню», что взятку чиновник получил путём приобретения недвижимости по заниженной цене. Кирносов вынудил компанию «Севергазстрой» продать подконтрольному ему бизнесмену (г-ну Собянину) причальную стенку с подкрановыми путями. При стоимости в 20 млн рублей покупатель заплатил всего 500 тыс. рублей. Взамен чиновник разрешил заложить муниципальную землю под залог: у «Севергазстроя» на ней были производственные объекты. Заложить участок компания хотела, чтобы получить кредит на развитие бизнеса.

Многоэпизодное уголовное дело поступило в суд в январе 2018 года. Его расследовал следственный отдел города Надыма следственного комитета Ямала. «Уголовное дело состояло из 37 томов. Было много экспертиз, в том числе финансовых, бухгалтерских. Обвиняемый с самого начала отказался сотрудничать со следствием, не давал показаний, вину не признавал, затягивал процесс. Поэтому расследование было долгим», – рассказали в следственном управлении СК Ямала (обновлено в 17:52).

Надым, служба информации

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