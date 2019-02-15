Обнародованы тайные телефонные переговоры надымских чиновников

Осужденный за коррупцию замглавы надымской администрации Вадим Кирносов докладывал своему начальнику, экс-мэру Станиславу Шегурову о своих финансовых «достижениях». Мэр даже похвалил Кирносова, когда последний вынудил бизнесмена пополнить муниципальный надымский фонд. Более того, Шегуров знал и о другой сомнительной сделке, которую «продавливал» в Надыме Кирносов – чиновники обсуждали ее по телефону. Об этом свидетельствуют тайные телефонные переговоры служащих, которые были озвучены в судебном процессе над Кирносовым. Суд первой инстанции, то есть городской суд Надыма, прямо указал на то, что Шегуров был лично заинтересован в преступлениях, которые совершил Кирносов. Правда апелляция в январе 2019 отказалась от этих выводов, предложив, если нужно, инициироавть отдельное расследование, сообщает агентство «Новый День» (материалы суда есть в распоряжении редакции). Эта информация особенно интересна с учетом пргогремевшего на всю страну уренгойского дела – в газовой столице нашли хищения в таком же точно муниципальном фонде развития города.

История

Кратко напомним историю. В мае 2015 года стало известно о том, что в отношении Вадима Кирносова, который был заместителем главы Надымского района по имуществу, возбуждено уголовное дело. Через несколько дней глава Станислав Шегуров ушел в отставку, объясняя это тем, что он не смог проконтролировать подчиненных. Этому предшествовала конфронтация в районной администрации «уренгойской» и «надымской» команд. Шегуров считался членом «уренгойской» команды, которая связана с нынешним заместителем губернатора ЯНАО Алексеем Ситниковым (последний до прихода на службу руководил семейным дорожным предприятием – «Уренгойдорстрой»). Но при этом не было никакой официальной информации о том, знал ли Шегуров о манипуляциях Кирносова.

Суд. Фонд развития Надымского района

Первый суд над Вадимом Кирносовым состоялся в 2018 году. В 2019 году апелляция признала его виновным в нескольких коррупционных преступлениях. О них агентство «Новый День» писало подробно. В том числе, там было два эпизода, связанных с пожертвованиями бизнесменов в Фонд развития Надымского района. В суде доказано, что пожертвования Кирносов вымогал шантажом. Так он вынудил бизнесмена Умарова отдать 1,5 млн рублей в обмен на обещание о том, что не будет проверять, как бизнесмен добывает песок (без необходимых документов).

Как стало известно агентству «Новый День», в ходе процесса были заслушаны расшифровки разговоров между Кирносовым и мэром Шегуровым. Выяснилось, что мэр поощрял подчиненного, когда узнал о взносе Умарова. «2 июля 2014 года между осужденным и главой состоялся разговор, в ходе которого последний, узнав о получении фондом денег от «товарища землекопа», ответил Кирносову: «Да, уже радует, становитесь последовательными в своих действиях, мужаете, мужаете все».

Суд. Кредит в обмен на имущество

Еще один эпизод уголовного дела Кирносова связан с шантажом коммерсантов, которые арендовали муниципальную землю – это компания «Севергазстрой». Фирме нужно было разрешение администрации на залог этой земли, чтобы получить кредит. Кирносов сообщил предпринимателям, что даст разрешение только если они продадут имущество, которое его интересовало, за 500 тыс. рублей конкретному человеку. При этом в действительности имущество стоило порядка 19,4 млн рублей, но фирма продала его за полмиллиона, как просил Кирносов. И вот об этом как раз и знал Станислав Шегуров. «Из стенограммы телефонного разговора Кирносова с главой района 20 июля 2014 года явно следует заинтересованность самого Кирносова в приобретении данного имущества и участии в последующем распоряжении им, в том числе путем сдачи в аренду. При этом осужденный поясняет собеседнику, что имущество стоит «500 за все» и его должен приобретать не «фонд», так как «с фонда нам будет сложно опять все это вытаскивать».

В январе апелляция, оценивая упоминания о разговорах с Шегуровым, исключила из приговора в отношении Кирносова утверждение о том, что Шегуров был лично заинтересован в совершенных преступлениях. Но при этом сделал ремарку: «Это не препятствует дальнейшему привлечению иных лиц, причастных к данным преступлениям, к уголовной ответственности», – говорится в заключении суда, которое есть в распоряжении агентства «Новый День».

Напомним, Стансилав Шегуров возглавляет сейчас УК «Динамика» в Новом Уренгое, которая ранее была похищена из муниципального Фонда развития Нового Уренгоя.

Надым, Юлия Фролова

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