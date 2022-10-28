Бывший надымский глава Шегуров ушёл с нового места службы, не проработав и года

Экс-глава Надымского района Станислав Шегуров ушёл из администрации Старого Оскола, не проработав там и года. Об этом пишет издание FONAR.TV, указывая, что информацию подтвердили в пресс-службе администрации города. В мэрии белгородского города он занимал пост первого замглавы. По информации издания «Абирег», г-н Шегуров уже покинул Белгородскую область.

О том, что бывший надымский чиновник трудоустроился в мэрию Старого Оскола, стало известно в январе 2022 года.

Его отставка с поста главы Надымского района в 2015 году была неоднозначной – он уволился после возбуждения уголовного дела в отношении его заместителя Вадима Кирносова. Позднее агентству «Новый День» стало известно из материалов уголовного дела, что г-н Шегуров регулярно обсуждал с г-ном Кирносовым манипуляции, которые легли в основу уголовного дела, то есть он о них знал и даже поощрял.

Кроме того, будучи главой Надымского района, Шегуров пользовался муниципальной баней «Финский комплекс» в собственных интересах и приводил туда гостей. Однако по каким-то причинам обвиняемым в уголовном деле он, очевидно, так и не стал.

Надымский район, Наталья Ефремова

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