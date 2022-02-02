Экс-глава Надымского района, ушедший после уголовного дела, получил пост в другом регионе

Бывший ямальский чиновник Станислав Шегуров, чьё имя несколько лет назад фигурировало в коррупционном уголовном деле, нашёл новую работу в Белгородской области. Он назначен первым заместителем главы администрации Старого Оскола. Дата вступления в должность – 27 января 2022 года.

Как выяснилось из официального сообщения на сайте Старого Оскола, после Ямала г-н Шегуров успел поработать заместителем главы администрации по градостроительству, архитектуре и земельно-имущественным вопросам администрации городского округа Химки Московской области.

Согласно официальной биографии, г-н Шегуров родился 30 августа 1972 года в городе Кумертау Башкирской АССР.

Г-н Шегуров в 2015 году ушёл с поста главы Надымского района, когда возбудили уголовное дело в отношении его заместителя Вадима Кирносова. В материалах дела есть доказательства того, что Станислав Шегуров прекрасно знал о всех финансовых манипуляциях Кирносова – их чиновники обсуждали по телефону. И Шегуров даже хвалил своего подчинённого за «успехи». Кроме того, будучи главой Надымского района, Шегуров пользовался муниципальной баней «Финский комплекс» в собственных интересах и приводил туда гостей. Однако обвиняемым в уголовном деле он, очевидно, так и не стал. Продолжил работать на государственной и муниципальной службе.

Имя Станислава Шегурова связано с именем другого известного ямальского чиновника – Алексея Ситникова (бывшего замгубернатора, а теперь депутата областного заксобрания), который привёз г-на Шегурова вслед за собой из Нового Уренгоя в Надым. Кстати, и в Новом Уренгое г-н Шегуров оставил свой след – он возглавлял одну из компаний, которая являлась звеном в цепи коррупционных манипуляций с недвижимостью города.

Надым, Новый Уренгой, Юлия Фролова

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