В Надыме произошла перестрелка: есть погибший и раненые

В Надыме в субботу, 1 декабря, произошла перестрелка. Один человек погиб, двое ранены. Личности участников потасовки установлены. На месте работает следственная группа, устанавливаются свидетели и очевидцы.

Как сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СКР Ямала, возбуждено дело по статье «убийство». Подробности пока не сообщаются. По неофициальным данным, в конфликте участвовали члены одной семьи. Как пишет телеграм-канал «Мало Ямала», причиной ЧП мог стать передел бизнеса, причём участников ЧП там относят к криминальным группировкам. Очевидцы в соцсетях сообщают, что место происшествия находится рядом с налоговой инспекцией.

Надым, служба информации

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