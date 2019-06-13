Раненый в надымской перестрелке раскрыл криминальное прошлое своих обидчиков

Пострадавший в перестрелке в Надыме Ялчын Мамедов прокомментировал появление видеоролика, в котором описывается «новая версия» потасовки. Он заявил, что вся информация там недостоверна. Речь идет о версиях вооруженного конфликта, который случился 1 декабря 2018 года. С одной стороны в нем участвовали братья Ахундовы. С другой – братья Мамедовы и Акшин Гасанов. Последний был ранен в голову и скончался. Братья Мамедовы были также ранены, но остались живы. В следственном управлении в четверг, 13 июня 2019 года, не стали оценивать версии конфликта, но уточнили, что оба брата Ахундовых находятся за решеткой.

После ЧП, в декабре 2018 года, тренер Ялчын Мамедов рассказал агентству «Новый День» свою версию конфликта: по его данным, Ахундовы являются неформальными криминальными лидерами в Надыме и собирают дань со всех предпринимателей города. Потасовка же случилась после того, как Мамедовы отказались им платить.

В июне 2019 года в Сеть выложили «новую версию» ЧП (в текстовом виде и в видеоролике) от анонимного источника (очевидно, что это версия Ахундовых). В ней говорится, что Мамедовы сами похитили племянника Ахундовых – Рашада Маммадли, после этого и была назначена встреча, на которой случилась стрельба.

В четверг, 13 июня 2019 года, Ялчын Мамедов написал комментарий к этой версии. По его словам, автором ролика, скорее всего, стал сын Гараша Ахундова – Руслан Ахундов. Он добавил в беседе с агентством, что не может раскрывать всех подробностей до окончания следствия. Но пояснил, что перестрелке предшествовал другой конфликт. Ялчын Мамедов также раскрыл некоторые преступные эпизоды, в которых фигурировали члены семьи Ахундовых.

«Обращаюсь к фанатам Ахундовых. Вопрос, сколько людей убили они до сегодняшнего дня? Кому интересно – можете пойди УМВД и проверить. Более того, неофициальных убийств очень много. Это те убийства, которые совершили Ахундовы, а за них сидели подставные! Давайте пока напишу про официальные.

Главарь ОПГ Ахундов Гараш. 1. Азербайджан 1988 год. Ахундов Гараш избил человека до смерти, от полученных ран потерпевший скончался. Избежал наказания.

2. Тюмень 1999 год. Ахундов Гараш в центре города убивает выстрелом из пистолета двух человек. Получил 4 года общего режима, через 2 года освобождается условно-досрочно.

3. Азербайджан 1997 год. Ахундов Шаиг избил человека до смерти. От полученных ран потерпевший скончался. Избежал наказания.

4. Надым 2008 год. Ахундов Шаиг убивает около Ланкона руководителя Азербайджанской диаспоры. Получил 13 лет строгого режима. Через 8 лет перевели в Азербайджан и освободили из тюрьмы.

5. Надым 2005 год. Ахундов Ализаде убивает несколькими выстрелами в голову своего земляка. Наказание 3 месяца в надымском ИВС.

6. Пангоды 2009 год. Ахундов Ализаде избивает человека до полусмерти. Запугал всех азербайджанцев, чтобы ему платили дань.

7. Сколько людей было беспредельно избито в кафе Ланкон с 2005 года не пересчитать.

8. Надым декабрь 2018года. Ахундов Гараш, Ахундов Джамиль, Рашад Мамедов и их сообщники убивают нашего двоюродного брата Акшина, а меня с моим братом Майисом доставляют с тяжелыми ранениями от выстрелов в больницу. Почему Рашад Мамедов везде в уголовном деле и т.д. Проходит как Мамадли а не Мамедов? Потому что это тоже фейковые документы», – пишет Мамедов.

В пресс-службе следственного управления СК Ямала агентству «Новый День» сообщили, что оба брата Ахундовых – Гараш и Джамиль, которые участвовали в перестрелке, находятся под стражей. Им предъявлено обвинение. Остальные детали происшествия там не раскрыли, в том числе не стали комментировать информацию от анонимного источника о «новой версии» ЧП. В ведомстве объяснили это тайной следствия.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 13.06.19

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