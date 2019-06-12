В Сети появилась новая версия перестрелки с убийством в Надыме

В надымских пабликах обсуждают новую версию перестрелки, в которой был убит Акшин Гасанов. ЧП произошло 1 декабря 2018 года днем в Надыме. Официально сообщалось лишь то, что двое местных жителей произвели выстрелы в троих мужчин. Неофициально в соцсетях конфликт назвали разборками этнических ОПГ.

Кратко напомним обстоятельства перестрелки. На встречу для «разговора» прибыли две группы мужчин. С одной стороны в конфликте участвовали Акшин Гасанов и два брата Мамедовых. С другой стороны – братья Ахундовы с поддержкой. Возникла перестрелка. От ранения в голову погиб Гасанов, Мамедовы оказались в больнице также с пулевыми ранениями. Но они выжили. Ялчын Мамедов подробно описывал в беседе с агентством «Новый День» свою версию вооруженного конфликта. Он обвинял Ахундовым в том, что они пытаются взять под контроль весь бизнес города и заставляют предпринимателей платить дань. А Ахундовы, якобы отказались это делать.

И вот спустя полгода, 11 июня 2019 года, в соцсетях появилась новая версия, согласно которой агрессорами выступали как раз Мамедовы и погибший Гасанов. Очевидно, это версия стороны Ахундовых.

С фейкового аккаунта в группе «Подслушано Надым» «Вконтакте» распространены текст и видео, в которых озвучены подробности новой версии. Проверить их достоверность и понять источник не удалось. Получить комментарии следователей не получилось.

Приводим некоторые сведения из публикации в соцсетях.

Во-первых, в посте, который раскрывает «истинную» причину перестрелки, указывается, что все участники конфликта – родственники. «Ялчын и Маис Мамедов являются кровными родственниками Гараша и Джамиля Ахундовых – а если быть точнее, сыновьями покойного родного брата Гараша и Джамиля Ахундовых», – говорится в сообщении.

Более того, назван еще один участник конфликта о стороны Ахундовых– это Рашад Мамадли. Его, якобы, похитили братья-спортсмены Мамедовы в день перестрелки, только чуть ранее. Но ему, судя по этой же информации, удалось спастись. Именно это похищение, якобы, и стало причиной для встречи, в ходе которой произошла перестрелка. Рашад Мамадли является племянником Ахундовых.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 12.06.19

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