Ямал отказался от презентации на Иннопроме

Ямало-Ненецкий автономный округ не пожелал презентовать себя на выставке промышленных инноваций «Иннопром» в июле 2019 года. Год назад регион привозил на выставку чум, оленину и деликатесы. В этот раз округ решил не делать стенд и не покупать место в павильонах в Екатеринбурге. Не было заметно среди гостей и участников и ямальских чиновников. В пресс-службе правительства ЯНАО агентству не ответили на вопрос о том, почему в этом году регион отказался от участия в Иннопроме.

Неизвестно также, будет ли участвовать кто-то из ямальских чиновников в сессиях или в других мероприятиях в день предполагаемого визита президента Владимира Путина – 10 июля 2019 года. Как, например, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Он посетит Екатеринбург 10 июля, хотя стенда региона также нет на «Иннопроме-2019».

В целом на стендах компаний, которые принимают в эти дни участие в выставке, ничего не намекает на промышленное инновационное развитие ЯНАО. Например, на экспозиции РЖД-Логистика нет информации о Северном широтном ходе и новой железной дороге Салехард-Надым. Девушки, которые представляли компанию на стойке, улыбнулись и сказали, что, возможно, об этом расскажут в другой раз.

Напомним, железная дорога Салехард-Надым должна строиться по схеме концессии.

Салехард, Екатеринбург, служба информации

Салехард, Екатеринбург. Другие новости 08.07.19

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