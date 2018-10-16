Власть Югры признана самой открытой в России

Власти Югры в очередной раз оказались в лидерах всероссийского рейтинга открытости. Авторы исследования – эксперты проекта «Инфометр» – провели анализ 85 региональных сайтов органов власти. Рейтинг они складывали из оценок по 22 критериям. Так, учитывалось, публикуются ли различные планы аминистраций, информация об отраслевых программах и отчеты об их исполнении, данные об использовании бюджетных средств и т.д. Сайт госорганов Югры занял первое место с итоговой оценкой открытости 100%. В лидерах также оказались Калужская, Томская, Ростовская области и Республика Башкортостан.

Стоит отметить, что при всей открытости сайта госорганов Югры, деятельность окружных чиновников нельзя назвать открытой, а работа специалистов, ответственных за взаимодействие со СМИ, вовсе шокирует. Они отказываются комментировать даже позитивные поводы, не стесняются заявить о том, что ответ на официальный запрос журналист не получит ни при каких обстоятельствах, а вместо приветствия спрашивают о том, есть ли у СМИ контракт с правительством.

Ханты-Мансийск, служба информация

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.10.18

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