Власти Югры отказались объяснять, почему поддержали пенсионную реформу: нам нечего ответить

Власти Югры не смогли объяснить, зачем поддержали повышение пенсионного возраста. Просьба аргументировать свою позицию ввела чиновников в ступор. Официальный запрос «Нового Дня», направленный в департамент общественных и внешних связей еще 19 июля, сначала «забыли» зарегистрировать, затем оставили без ответа – в установленные законом сроки ответ не поступил. Специалисты просто перестали брать трубки. В приемной корреспонденту агентства объяснили, что департамент внутренней политики и департамент труда прислали отписки, в которых заявили, что вопрос не в их компетенции.

«Вопрос у вас сложный, поэтому никто не присылает ответов. Все департаменты отнекиваются. Нечего отвечать. Вы можете хоть Геннадию Бухтину [первый заместитель губернатора – прим. ред.] написать запрос, ответа вы не получите», – признался в неофициальном разговоре с «Новым Днем» один из чиновников правительства, знакомый с ситуацией.

Напомним, 12 июля правительство Югры направило в Госдуму РФ положительный отзыв на пенсионную реформу. Документ был подписан и.о. губернатора Геннадием Бухтиным. Ранее, 3 июля такой же отзыв в нижнюю палату российского парламента отправили депутаты окружной думы (подписал бумагу врио председателя думы Александр Сальников).

Отзывы были отправлены тайно, однако «Новому Дню» удалось найти документы (их можно посмотреть на сайте агентства). Кроме Югры законопроект официально одобрили власти Тюменской области и ЯНАО. Но только ямальские чиновники попытались аргументировать свою позицию относительно повышения пенсионного возраста. В Тюменской области объяснили поддержку пенсионной реформы тем, что «правительство всегда поддерживает интересы населения».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 02.08.18

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