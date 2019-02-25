Власти Югры рассказали когда и как продали «мусорный» бизнес Бикову и Боброву

В правительстве Югры отказались объяснять, зачем продали долю в региональном «мусорном» операторе (окружное предприятие «Югра-Экология») коммерческим компаниям. В ответе на официальный запрос, направленный агентством в департамент промышленности ХМАО, говорится, что «право на продажу долей реализовано в целях устойчивого развития рынка обращения с твердыми коммунальными отходами».

Примечательно, что 20,45% «Югры-Экология» были проданы структуре бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, чья фирма «Рифей» ранее претендовала на статус регоператора, но оказалась неспособна победить в конкурсе. Вопрос о том, почему мусорный бизнес в итоге достался проигравшим, в департаменте промышленности проигнорировали. «Этот вопрос мы не комментируем», – сказали там.

Не раскрыли в департаменте и стоимость сделки по продаже долей в «Югре-Экология». «Продажа была осуществлена юридическим лицам – ООО «ТЭККонс» (25%) и АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (20,45%). Полученные Фондом развития от продажи средства кратно превысили сумму вложений при создании АО «Югра-Экология» и будут направлены на развитие промышленности в течение текущего года», – дали неконкретный ответ в департаменте промышленности Югры.

В ведомстве сообщили, что сделка была одобрена наблюдательным советом Фонда развития Югры 14 декабря 2018 года. В то же самое время структуры Бикова и Боброва перестали оспаривать в судах итоги конкурса на звание оператора по обращению с ТКО.

Информация о сделке нигде не раскрывалась, признались в деппроме, но не объяснили, почему.

Напомним, раньше «Югра-Экология» принадлежала Фонду развития Югры (79,5%) и тюменскому госпредприятию «Инвестиционная жилищная компания» (20,5%). Теперь акционерами регоператора кроме окружного Фонда (54,55%), являются ООО «ТЭККонс» (25%) и АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (20,45%). Эта информация нигде не афишировалась. О продаже мусорного бизнеса власти Югры молчали.

Фирма «ТЭККонс» принадлежит на 80 процентов «Урайнефтьсервису», возглавляемому бывшим сенатором Совфеда Василием Дума, а 75 процентов «ЮТЭК-РС» находятся у «Корпорации СТС», которая контролируется Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

В состав совета директоров АО «Югра-Экология» войдут ряд представителей «ЮТЭК-РС», в том числе глава тюменского мусорного регоператора «ТЭО» (контролируется Биковым и Бобровым) Константин Фрумкин.

Ханты-Мансийск, служба информации

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