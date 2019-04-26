Депутаты ХМАО попросили замгубернатора уйти в отставку из-за мусорной реформы

Заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева обвинили в провале мусорной реформы и попросили уйти в отставку. С таким заявлением в ходе заседания думы ХМАО выступил глава фракции ЛДПР Виктор Сысун.

«По нашим данным, нормативы [по мусору] по округу сильно завышены, мой коллега – депутат Госдумы – уже направил в генпрокуратуру просьбу провести экспертизу. «Югра-Экология» [региональный регоператор], выиграла конкурс по одной части ХМАО и сейчас начнет действовать в другой. Там, где она уже действует, люди за вывоз ТКО стали платить гораздо больше. А по факту в оказании услуги ничего не поменялось, – сказал депутат. – Делая срез по другим субъектам, мы приходим к выводу, что так как в Югре эта реформа не проходит ни в одном субъекте. С таким увеличением цифр и по нормативам, и по оплате».

Сысун попросил уполномоченного по правам человека Наталью Стребкову, которая выступала на думе с докладом, взять вопрос по мусору на контроль. После этого депутат сообщил, что хочет обратиться с предложением к замгубернатора Забозлаеву: «Фракция ЛДПР считает, что мусорная реформа в Югре провалена, предлагает принять ответственный шаг – признать это и уйти в отставку».

Никто на заявление либерал-демократа не отреагировал, кроме спикера Бориса Хохрякова. «Риторика ЛДПР, она последовательная. Мы слышали это и раньше. Мы понимаем, что вы, как лидер фракции, продолжаете традиции ЛДПР», – заметил Хохряков и невозмутимо продолжил заседание.

Напомним, региональный мусорный оператор – компания «Югра-Экология» – изначально принадлежал округу. Однако в конце 2018 года власти продали 20,45% «Югры-Экология» структуре бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, чья фирма «Рифей» ранее претендовала на статус регоператора, но оказалась неспособна победить в конкурсе. Вопрос о том, почему мусорный бизнес в итоге достался проигравшим, в департаменте промышленности комментировать отказались.

Ханты-Мансийск, служба информации

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