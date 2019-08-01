Югорский мусорный регоператор перешел под контроль энергетиков Бикова и Боброва

Югорский региоператор по обращению с ТКО – компания «Югра-Экология» – перешел под управление электросетевой компании «ЮТЭК-РС» (контролируется «Корпорацией СТС» бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва). Как сообщает агентство URA.Ru, директор «ЮТЭК-РС» Максим Медведев назначен гендиректором регионального оператора.

На это кадровое решение правительство ХМАО дало добро совету директоров АО «Югра-Экология» еще 26 июля, однако до сих пор не выложило документы на официальном сайте. На сайте регоператора директором также до сих пор значится Павел Ващенко.

Напомним, 4 декабря 2018 года 20,45 процентов госкомпании «Югра-Экология» были проданы частнику – «Югорской территориальной энергетической компании – Региональные сети».

Информация нигде не афишировалась, о продаже мусорного бизнеса власти Югры молчали. Замгубернатора Алексей Забозлаев не смог назвать «Новому Дню» сумму сделки, не ответили на этот вопрос и в департаменте промышленности ХМАО. Примечательно, что регоператор был продан бизнесменам Бикову и Боброву, чья фирма «Рифей» ранее претендовала на статус регоператора, но оказалась неспособна победить в конкурсе. Вопрос о том, почему мусорный бизнес в итоге достался проигравшим, в деппроме тоже проигнорировали.

В феврале 2019 года в состав совета директоров акционерного общества «Югра-Экология» вошел ряд представителей «ЮТЭК-РС», в том числе глава тюменского мусорного регоператора «ТЭО» (также контролируется Биковым и Бобровым) Константин Фрумкин.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.08.19

Синоптики сделали неутешительный прогноз на август. / В Нефтеюганске кассир обокрала «Запсибкомбанк». / Заместитель губернатора Комаровой уходит в отставку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»