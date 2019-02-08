Губернатор Комарова отдала мусорный бизнес Бикову и Боброву

Власти Югры отдали часть своей компании «Югра-Экология», получившей статус регионального мусорного оператора, известным уральским энергетикам. Как стало известно «Новому Дню», порядка 20 процентов купила организация, подконтрольная бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову.

Теперь акционерами «Югра-Экология» являются Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры (54,55%), ООО «ТЭККонс» (25%) и АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (20,45%).

Ранее аффилированная с Биковым и Бобровым фирма «Рифей» участвовала в конкурсах по отбору регоператоров Югры по двум зонам, но проиграла госкомпании. После этого «Рифей» активно пытался оспорить итоги конкурса. Но неожиданно отказался от претензий в конце прошлого года.

Сегодня в документах, опубликованных на сайте правительства Югры, появилась информация о том, что в состав совета директоров акционерного общества «Югра-Экология» войдут ряд представителей «Югорской территориальной энергетической компании – Региональные сети» (75% принадлежит «Корпорации СТС», контролируется Биковым и Бобровым), в том числе глава тюменского мусорного регоператора «ТЭО» (контролируется Биковым и Бобровым) Константин Фрумкин.

Возможно, доля в 20,5 процентов была продана энергетикам одним из двух бывших соучредителей компании «Югра-Экология» – АО «Инвестиционная жилищная компания». Это общество принадлежало департаменту имущественных отношений Тюменской области, который возглавляет выходец из структур Бикова и Боброва – Андрей Киселев. В самом конце прошлого года, 20 декабря департамент ликвидирует жилищную компанию. Куда перешла доля югорского регоператора – неизвестно.

В компания «Югра-Экология», департаменте промышленности ХМАО не смогли оперативно прокомментировать продажу доли регоператора. Также не удалось получить пояснения в департаменте имущественных отношений Тюменской области. «Новый День» направил официальные запросы в эти организации.

Как сообщают источники «Нового Дня» в правительстве ХМАО, губернатор Наталья Комарова, которая ранее сопротивлялась экспансии энергетиков, сейчас готовится к отставке, потеряла интерес к сохранению активов.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.02.19

Высшая коллегия судей РФ проверит решения арбитража по делу пенсионных фондов против ОВК. / Фирму сопредседателя тюменского ОНФ оштрафовали почти на 2 млн рублей. / В Югре задержали сектантов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»