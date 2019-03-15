В Югре прокуратура проверит мусорные тарифы

Прокуратура Югры проверит работу регоператора и начисление платежей за мусор жителям округа. Об этом 15 марта 2019 года сообщается на сайте ведомства. Там говорится, что поводом для ревизии стало поручение генпрокурора Юрия Чайки.

В том числе надзорная инстанция Югры проверит, прекратили ли УК выставлять счет за обращение с мусором после того, как эти услуги с 1 января 2019 года начал выполнять регоператор.

«Кроме того, подлежит проверке формирование тарифов, а также начисление платы в зависимости от количества проживающих в жилом помещении лиц», – говорится в сообщении прокуратуры ХМАО.

Напомним, в Югре произошла секретная продажа регоператора. Как выяснило агентство «Новый День», с 2019 года акционерами общества являются Фонд развития Югры (54,55 процентов), «ТЭККонс» (25 процентов), «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (20,45 процентов). Вторую компанию контролирует известный бизнесмен, отозванный сенатор Костромской области Василий Дума (он же входит в набсовет «Корпорации развития» от Югры), третью – энергетики Алексей Бобров и Артем Биков («Корпорация СТС»).

В Тюменской области прокуратура уже проводила проверку обоснованности мусорных тарифов, но оснований для вмешательства не нашла.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.03.19

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