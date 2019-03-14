Компании Боброва и Бикова проверят из-за ошибок в начислениях за вывоз мусора в Тюмени

Прокуратура Тюменской области проверит бизнес-структуры уральских олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова – ООО «ТЭО», ОАО «ТРИЦ» и филиал АО «ЭК «Восток». Причиной послужили недостоверные сведения о количестве проживающих в платежках на оплату коммунальных услуг.

По словам начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства облпрокуратуры Альберта Новопашина, основанием для организации проверки стали обращения граждан, информация СМИ и анализ ситуации.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, были выявлены факты неверных сведений о количестве проживающих в квартирах людей, из-за чего плата за обращение с твердыми коммунальными отходами была начислена неверно. Надзорный орган совместно с органом ГЖИ

организовали проверку трех предприятий, ответственных за выставление счетов за вывоз мусора. Если прокуратура найдет для этого основания, то потребует произвести перерасчет начисленной платы за обращение с ТКО.

Отметим, что недовольство «мусорной реформой» уже привело в Тюмени к публичным протестам. Горожане считают тариф на обращение с ТКО завышенным в несколько раз.

Региональным мусорным оператором Тюменской области является ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову. Им же принадлежит ОАО «ТРИЦ» и АО «ЭК Восток».

В январе губернатор Александр Моор на своей страничке в соцсетях писал, что дал поручение своим заместителям Вячеславу Вахрину и Ларисе Теплоуховой, а также главе города Тюмени Руслану Кухаруку выработать до 28 января 2019 года правовой механизм, позволяющий людям делать выбор: оплачивать услугу, исходя из количества жилой площади, или по факту. Данное поручение так и не было исполнено, а для жителей был введен порядок оплаты по количеству проживающих в квартире – по 139 рублей с человека.

Тюмень, служба информации

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