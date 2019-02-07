Депутаты тюменской облдумы требуют ввести мораторий на «мусорную» реформу, как в Кургане

Депутаты думы Тюменской области потребовали от правительства ввести мораторий на «мусорную» реформу и отменить итоги конкурса по выбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО. Такое заявление в ходе заседания, 7 февраля, сделала зампред думского комитета по социальной политике Тамара Казанцева. Сегодня депутаты обсуждали законопроект, освобождающий детей из малоимущих многодетных семей от платы за вывоз мусора. Казанцева назвала эту меру «половинчатой».

«Есть много других категорий граждан, имеющих мизерные доходы – матери-одиночки, пенсионеры. Они не учтены в законопроекте. Постановление департамента тарифной и ценовой политики, принятое в декабре, загоняет людей в угол. Вопрос не продуман, не изучен и кроме недовольства тюменцев ничего не вызывает, – сказала Казанцева. – Надо остановить этот беспредел, ввести мораторий на переход к новому порядку обращения с ТКО, отменить правовые акты, устанавливающие новые тарифы и нормативы по ТКО, и обеспечить возможность раздельного сбора мусора на контейнерных площадках».

Депутат озвучила расчеты добровольных аудиторов, о которых писал «Новый День», и согласно которым услуга по вывозу мусора должна стоить 14-24 рубля. Казанцева добавила, что регоператор должен быть сменен. «Мы знаем, кто это, кому подконтрольна система. Она подконтрольна Корпорации СТС Бикова и Боброва, а мы идем у них на поводу», – сказала Казанцева и на этом месте ей пригрозили отключить микрофон.

«Давайте говорить о льготах», – потребовал Сергей Корепанов.

Однако выступивший следом за Тамарой Казанцевой коммунист Юрий Юхневич, проигнорировал спикера.

«Принимая закон об этих льготах, мы признаем, что размер тарифа на вывоз мусора непомерно высок. Высок настолько, что многодетные семьи не могут себе его позволить, в связи с чем мы вынуждены компенсировать затраты из областного бюджета. Многие просто не понимают, почему мы вынуждены платить за вывоз мусора 139 рублей с человека, если за эти деньги мы получаем сортировку. Не переработку, а сортировку. На комитете нам говорили, что материал с мусоросортировочного завода будет служить сырьем для профильных предприятий Тюменской области. А вчера мы узнали о том, что тот же завод «Стеклотех» отказывается покупать стеклобой в связи с ненадлежащим качеством произведенной сортировки», – сказал Юхневич.

Он заявил, что не понимает, чем обоснован тариф на вывоз ТКО в размере 139 рублей с человека в Тюмени, когда в соседнем Челябинске тариф составляет 68 рублей, в Уфе – 70, в Томске – 71 рубль, в Казани – 72, в Новосибирске – 92, в Санкт-Петербурге – 85, в Москве – 90.

«Считаю, что нам следует перенять опыт других регионов и пересмотреть тарифы. И отложить действие реформы на два года, как это сделали ряде других регионов, в том числе в Курганской области, которую возглавляет наш земляк – Вадим Шумков», – резюмировал Юхневич.

Председатель комиссии по вопросам депутатской этики и регламенту Владимир Нефедьев попросил прекратить обсуждать тарифную политику в ЖКХ и высказываться исключительно по повестке, то есть по вопросу социальной поддержки.

Представитель фракции ЛДПР Михаил Селюков согласился, что поддерживать многодетные семьи необходимо. «Однако тот факт, что в Тюменской области из 25 тысяч детей из многодетных семей 13300 детей живут в семьях, которые находятся за чертой бедности, это недоработка правительства области и депутатского корпуса», – сказал Селюков. По его словам, соцподдержки в этом вопросе будет мало – необходимо тщательно изучить тариф на предмет его обоснованности и возможного снижения.

Также Селюков предложил чиновникам организовать для депутатов круглый стол по вопросу «мусорной» реформы и подробно объяснить, как формируются тарифы. На этом дискуссия была закончена.

«Вопрос стоит так – либо помойки нас победят, либо мы победим помойки. Это вопрос жизнеобеспечения, давайте так к нему подходить», – попросил председатель думы. В результате 44 депутата поддержали законопроект о введении льгот для многодетных малоимущих семей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.02.19

Тюменский «Стеклотех» раскритиковал «продукцию» мусорного завода Бикова и Боброва. / В Югре будут судить женщину, которая украла и съела торт тюменки. / Тюменское УФАС наказало обидчиков алкомаркетов «Красное и Белое». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»