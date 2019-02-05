Тюменец пожаловался в ФАС на завышенный «мусорный» тариф

Житель Тюмени, кандидат наук кафедры органической и экологической химии Аркадий Каюгин обратился в УФАС по Тюменской области с жалобой на завышенные тарифы на вывоз мусора.

Тюменец просит антимонопольщиков проверить обоснованность расчетов, произведенных департаментом тарифной и ценовой политики региона. Именно размер тарифа и нормативы на вывоз ТКО, установленные в конце 2018 года, подняли волну протеста в Тюмени, вылившуюся в митинги против мусорной реформы.

Как указывает в своем заявлении Каюгин, в основу распоряжений об установлении тарифов, взяты расчеты из протокола тарифной комиссии от 7 декабря 2018 года. По мнению тюменца, эти расчеты составлены с грубыми нарушениями и должны быть проверены.

Одним из основных нарушений при расчете предельного тарифа является то, что из предполагаемой валовой выручки регоператора (ООО «ТЭО») не исключены доходы от продажи вторсырья. Об этом неоднократно заявляли члены рабочей группы при Общественной палате Тюменской области, которые направили свои предложения и замечания по мусорной реформе губернатору Александру Моору.

Тюменец также просит антимонопольщиков проверить, почему при расчетах тарифа применялась ставка налога на прибыль 25 процентов, хотя законом она установлена в размере 20 процентов. С другой стороны, не учтено право регоператора ежегодного возмещения из бюджета другого налога – НДС. Зато в расходы на проектирование и строительство мусоросортировочного завода ставка НДС заложена в размере 20 процентов, хотя до 1 января 2019 года она составляла 18 процентов.

Эти и многие другие ошибки в расчетах, по мнению Каюгина, а также других тюменских активистов, значительно повлияли на увеличение тарифа на вывоз мусора.

Некорректные расчеты легли в основу постановлений, подписанных директором департамента тарифной и ценовой политики Евгением Карташковым, отставки которого на прошедших 3 февраля митингах потребовали тюменцы.

Жители региона недовольны и утвержденными нормами накопления ТКО. Многие начали взвешивать накапливаемый мусор. Как пишут люди в соцсетях, в месяц один член семьи производит порядка 2,3-4 кг отходов, то есть примерно 28-48 кг в год. Таким образом, услуга по вывозу ТКО должна стоить всего 14-24 рубля в месяц.

Тюмень, Виктор Нестерук

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