В Ноябрьске обсуждают варианты борьбы с мусорными тарифами по примеру Тюмени

В Ноябрьске в городских чатах обсуждают новые квитанции с расчетами за мусор и высокие тарифы регоператора. Горожане воодушевлены примером соседей – жителей Тюмени. Там, напомним, проходят митинги против реформы, общественники пишут обращения в прокуратуру. Ноябряне предлагают проявить гражданскую позицию, чтобы власти Ямала пересмотрели тарифы на мусор. Среди обсуждаемых вариантов – митинг, письмо в прокуратуру, обращение к чиновникам. Об этом говорится в чате «Мой Ноябрьск», сообщает агентство «Новый День».

Жители Ноябрьска также как и жители Тюмени, не могут понять, почему тарифы на обращение с ТКО выросли в несколько раз после определения регоператора. В цифрах, установленных для Ямала, напомним, нет даже инвестиционной составляющей – то есть это просто плата регоператору «Инновационные технологии» за вывоз и захоронение мусора. «Рационального объяснения скачкам тарифов нет. Разбирательства на уровне УК ничего не дают, так как тарифы определяют региональные власти», – пишут инициаторы сбора подписей на Ямале.

Горожане также обсуждают судьбу мусора. Смысл мусорной реформы в том, чтобы отходы перерабатывать и использовать, а не заполнять ими полигоны. Но, по неофициальной информации, которая обсуждается горожанами, запущенная в Ноябрьске линия переработки пластика работает далеко не в полную силу: ее включают изредка. Собственник ее, напомним, тот же регоператор «Инновационные технологии».

Получить комментарии директора «Инновационных технологий» Сергея Шевченко не удалось. Его телефон недоступен. В правительстве Ямала обещали ответить на вопросы агентства «Новый день» позднее.

Тариф оператора по обращению с коммунальными отходами на Ямале утвердили в конце 2018 года. Как ранее сообщало агентство «Новый День», огромную часть этой платы финансирует бюджет округа, так как иначе сумма для ямальских семей была бы непомерная. Субсидию получает регоператор «Инновационные технологии». Из бюджета на это должно уйти порядка 550 млн рублей в 2019 году.

Для жителей многоквартирных домов плата за мусор составляет 150 рублей с человека с учетом субсидии (полная стоимость – 746 рублей). При этом в эту сумму не заложена инвестиционная составляющая – то есть средства, на которые должен оператор строить заводы, полигоны и переработку.

У «Инновационных технологий» два учредителя. Это ООО «Вис Север» и «Ямалэкосервис». Последняя компания – это «дочка» «Ямалкоммунэнерго», которая контролируется «Корпорацией СТС» известных энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва.

Компания «Вис Север» в свою очередь контролируется несколькими лицами. Это бывший глава Пуровского района Евгений Скрябин, а также два выходца из ХМАО – Сергей Шевченко и Марат Миннигулов (депутат думы Нефтеюганска). Как ранее сообщало агентство «URA.RU», в Ноябрьск г-н Шевченко привез оборудование для перерабатывающей линии как раз из ХМАО, оно доставлено из Нефтеюганска, где ранее эксплуатировалось. В Югре такую инию переработки запустили еще в 2012 году, но позднее решено было перевезти оборудование в Ноябрьск, так как в ХМАО возникли проблемы «с сырьевой базой». Об этом говорил сам г-н Шевченко.

Ноябрьск, служба информации

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