«Моор, выгляни во двор!» – тюменцы вышли на «мусорный» митинг и призвали губернатора к диалогу (ФОТО)

Тюмень поддержала всероссийский протест «Россия не помойка» сразу двумя митингами против мусорной реформы. Первый митинг хоть и прошел на площади Борцов революции, носил абсолютно аполитичный характер. Организаторами мероприятия выступила инициативная группа жителей микрорайона Березняки. Именно эта группа послужила катализатором протеста, в результате которого в Вайбере появился чат «Тюмень. Против цен на мусор», насчитывающий в настоящее время более 3 тыс. участников.

Несмотря на мороз, на площади собралось около 300 человек. Выступающие говорили о завышенных ценах на строительство мусоросортировочного завода, о неадекватных тарифах и нормативах на вывоз ТКО. Вспоминали и главных действующих лиц «мусорной» реформы начиная с конечных владельцев мусоросортировочного завода – энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва и заканчивая губернатором Тюменской области. В перерывах между выступлениями участников ведущий митинга громко призывал главу региона к диалогу с народом. «Александр Моор, выгляни во двор! Мы хотим спросить, как нам дальше жить!», – кричал ведущий. В конце он потребовал отставки Моора.

Во время акции протеста люди собирали подписи под резолюцией, которая будет направлена губернатору. Основные требования, выдвигаемые тюменцами – введение моратория на переход к новой территориальной схеме, а также обоснованные, корректные нормативы и тарифы на мусор. «Где нам взять столько доходов, чтобы производить столько отходов?», – гласил один из плакатов.

Всего под резолюцией подписалось порядка 500 человек – это сами участники акции протеста и прохожие. После окончания митинга всем желающим было предложено поучаствовать в митинге на площади у Техноцентра, организаторами которого является тюменское отделение КПРФ.

Тюмень, Виктор Нестерук

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