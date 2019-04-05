ФАС России признала завышенным «мусорный» тариф в Тюменской области

Заместитель генерального прокурора РФ в УрФО Юрий Гулягин 5 апреля приехал в Тюмень. На совещании с участием губернатора Александра Моора Гулягин озвучил информацию ФАС России, согласно которой тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Тюмени существенно завышен, сообщил источник «Нового Дня».

По данным собеседника агентства, Гулягин продемонстрировал участникам совещания заключение ФАС со словами: «Есть вопросы к тарифу по отходам. Цена вопроса – от 300 до 500 миллионов рублей».

В пресс-службе Управления генпрокуратуры в УрФО подтвердили, что Юрий Гулягин в пятницу, 5 апреля провел совещание в Тюмени. Однако имеется ли среди вопросов, которые обсуждал с местными чиновниками замгенпрокурора, тема завышенных тарифов на обращение с ТКО, в пресс-службе сказать не смогли.

Получить комментарий в УФАС России по Тюменской области не удалось, телефон управления не отвечал.

Как писал «Новый День», региональным оператором и инвестором мусоросортировочного завода в Тюменской области является компания ТЭО, контролируемая уральскими энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

В Тюмени проходят митинги против мусорной реформы, люди собрали 16,5 тысяч подписей под обращением к президенту Путину с требованием наложить мораторий на мусорную реформу в регионе. Горожане считают, что тариф на вывоз мусора для тюменцев серьезно завышен. По их словам, реформа проводится в интересах регионального оператора.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 05.04.19

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