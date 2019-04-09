Компания Бикова и Боброва не успевает достроить в срок мусорные заводы в Тюмени

«Тюменское экологическое объединение» – единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе – не сможет запустить в срок «мусорную реформу» в Ишиме и других городах юга области, кроме Тюмени. Степень готовности мусоросортировочного завода в Ишиме составляет только 10%, в Тобольске – порядка 40%.

Как сообщил источник «Нового Дня», вопрос о готовности площадок в Ишиме, Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске поднял на совещании в правительстве региона в пятницу, 5 апреля, заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Гулягин.

Его не устроила степень готовности мусоросортировочного завода в Ишиме, а также мусороперегрузочных станций в Ялуторовске и Заводоуковском городском округе. Именно это стало причиной прокурорского предостережения, объявленного гендиректору ТЭО Константину Фрумкину.

Замгенпрокурора усомнился в словах замдиректора департамента недропользования и экологии Натальи Страшковой о способности регоператора своевременно ввести объекты в строй. Отметим, что чиновница также получила прокурорское предостережение.

Как рассказал «Новому Дню» глава Ишима Федор Шишкин, готовность завода в городе, действительно, составляет 10 процентов. «Фактически, разработана проектная документация и подготовлена инженерная площадка под строительство», – объяснил Шишкин.

В Ишиме завод должен быть введен в эксплуатацию 26 июня, но ТЭО не укладывается в эти сроки. По словам Шишкина, Константин Фрумкин обещал, что завод будет достроен до конца года. До этого времени бытовые отходы будут свозить на полигон ТКО без сортировки.

Кроме этого, в Ишиме не хватает евроконтейнеров под мусор. Региональный оператор поставил 110 контейнеров из 350 необходимых городу лишь после того, как мэр лично съездил в ТЭО и принял участие в совещании с руководством компании. Есть вопросы и по мусоровозам – имеющиеся в городе не подходят для евроконтейнеров.

Предостережения прокуратуры получил и сам Федор Шишкин, и его коллеги – главы Ялуторовска Вячеслав Смелик и Заводоуковского городского округа Александр Анохин. По словам Шишкина, претензии к нему у прокуратуры возникли из-за необорудованных площадок под контейнеры (это единственный вопрос, оставшийся в ведении органов местного самоуправления).

Площадок также нужно 350. Город закажет их как только будет разработан проект передвижной площадки и выделено финансирование. Муниципалитет взял на устранение нарушений срок до 20 октября. Администрация Ялуторовска обещала решить проблему площадок к 1 августа, Заводоуковска – к 1 декабря. Получить комментарии Вячеслава Смелика и Александра Анохина по указанным на официальных ресурсах муниципалитетов телефонам не удалось.

В администрации Тобольска «Новому Дню» заявили, что, по имеющимся данным, мусоросортировочный завод заработает в городе до конца 2019 года. В администрации сообщили, что вопросы ввода в эксплуатацию предприятия находятся вне полномочий муниципалитета и порекомендовали обратиться за комментариями в «ТЭО».

Дозвониться до гендиректора «ТЭО» Константина Фрумкина не удалось ни по городскому, ни по мобильному телефону. В пресс-службе экологического объединения предложили направить письменный запрос.

Получить комментарий замдиректора департамента недропользования и экологи Натальи Страшковой не удалось. В приемной заявили, что Страшкова в отпуске, а директор департамента Жанна Злобина занята и не может говорить. Корреспонденту «Нового Дня» порекомендовали побеседовать с начальником отдела обращения с отходами, нормирования и экологической экспертизы Виталием Бураковым, но его телефон не отвечал.

Напомним, на совещании в пятницу, 5 апреля заместитель генерального прокурора Юрий Гулягин обсудил с тюменскими чиновниками и представителями регионального оператора «ТЭО» проблемы реализации «мусорной реформы». По данным источника «Нового Дня», Гулягин, якобы, показал некое письмо ФАС, в котором говорилось о завышении стоимости услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 300-500 миллионов рублей. Региональное УФАС в тот же день заявило, что ФАС еще только приступает к проверке тарифа на вывоз ТКО в Тюменской области, и какие-либо выводы делать рано.

Как писал «Новый День», региональным оператором и инвестором строительства мусоросортировочных заводов в Тюменской области является компания «ТЭО», контролируемая уральскими энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

«Мусорная реформа» встретила в регионе существенное сопротивление потребителей коммунальных услуг. Люди собрали 16,5 тысяч подписей под обращением к президенту Путину с требованием наложить мораторий на мусорную реформу в регионе. Горожане считают, что тариф на вывоз мусора для тюменцев серьезно завышен. По их словам, реформа проводится в интересах регионального оператора.

Тюмень, Михаил Калянов

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