Мусорного оператора в Тюмени обвинили во лжи: отходы никто не сортирует (ВИДЕО)

Тюменский общественник, лидер «Диванных войск города Тюмени» Анатолий Княжев потребовал привлечь к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере директора «Тюменского экологического объединения»(ТЭО) Константина Фрумкина. Общественник обнаружил, что мусоровозы везут отходы напрямую на полигон для захоронения, а на мусоросортировочный завод заезжают только «для галочки».

Анатолий Княжев разместил на хостинге Youtube видеоролик под названием «Инспекция на мусорный завод». Общественник устроился грузчиком на один из мусоровозов и приехал на мусоросортировочное предприятие. «Нас встретила оператор, которая предложила, не разгружаясь, сделать круг почета по заводу и проследовать напрямую на полигон, что и было сделано», – говорит в видеозаписи Княжев.

На самом полигоне мусоровоз встретили несколько рабочих, «выходцев из Средней Азии», которые, увидев камеру, позвонили в службу безопасности предприятия и сказали, что съемка на полигоне запрещена. На выезде, на КПП, к общественнику подошли представители службы безопасности и потребовали удалить отснятый материал. Княжев удалил часть записи, выложив остальное в Интернет.

«Проверка показала, что мусоровозы идут напрямую на полигон, заезжая на территорию самого завода «ТЭО» «для галочки», – подводит итог Княжев. «Если вдруг правоохранительные органы – прокуратура или полиция – заинтересуются данными фактами, то я, как лидер общественного движения «Диванные войска города Тюмени», готов быть свидетелем на судебном процессе против директора «ТЭО» по статье «мошенничество в особо крупных размерах», – заявил активист. Отметим, что на данный момент генеральным директором «Тюменского экологического объединения» является Константин Фрумкин.

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области является ООО «Тюменское экологическое объединение» подконтрольное бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и Артему Бикову. Компания заключила с властями концессионное соглашение на строительство трех мусоросортировочных заводов, один из которых уже построила. При этом завершить строительство в срок в Тобольске и Ишиме ТЭО не успевает, в апреле на совещании в правительстве Тюменской области об этом говорил замгенпрокурора в УрФО Юрий Гулягин.

В конце декабря 2018 года штаб Навального в Тюменской области в своем расследовании рассказал, почему стоимость строительства завода завышена как минимум в два раза. Авторы исследования считают, что тюменцы получили коррупционный налог в виде повышенного тарифа.

Ранее по итогам электронных аукционов регоператору удалось реализовать лишь часть полученного от сортировки вторсырья. В аукционах не приняли участие крупные тюменские компании, занимающиеся переработкой вторсырья. Ранее «Новый День» писал, что, к примеру, предлагаемый регоператором стеклобой не подходит по качеству единственному в УрФО производителю стеклянной тары ООО «Стеклотех».

В марте в ходе совещания с губернаторами в Кургане уральский полпред Николай Цуканов заявил, что мусорный завод в Тюмени занимается «мартышкиным» трудом, закапывая мусор из-за отсутствия рынка сбыта.

Как сообщал «Новый день», лидер «Диванных войск» Анатолий Княжев стал кандидатом в депутаты на довыборах в тюменскую областную думу от КПРФ. В пятницу, 14 июня, избирательная комиссия Тюменской области заверила список кандидатов от КПРФ, состоящий из одной его фамилии.

Получить комментарий директора ТЭО Константина Фрумкина не удалось, руководитель оказался в командировке. В пресс-службу «ТЭО» направлен запрос информации.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.06.19

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