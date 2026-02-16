российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 февраля 2026, 10:12 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Власти решили строить новый мусорный полигон и сортировку в 55 км от Екатеринбурга

Свердловские власти опубликовали обновленную версию региональной программы обращения отходами до 2030 года. Согласно документу, Екатеринбург и окрестности будет обслуживать мусоросортировочный комплекс, который построят в Белоярском районе. Он должен появиться в 2028 году.

Ранее предполагалось, что инвесторы, представители корпорации СТС, построят МСК и полигон в Сысертском районе, однако летом прошлого года концессионное соглашение было расторгнуто по инициативе нового губернатора Дениса Паслера, а топ-менеджмент компании отправился за решетку по делам о мошенничестве с государственными субсидиями.

Кто будет строить новый полигон и мусоросортировочный комплекс, равно как и точные координаты участка, не сообщается. Известно, что это будет частный инвестор, который должен будет вложить порядка 10 млрд рублей в объекты.

Ранее власти рассматривали Белоярский район, однако отвергли этот вариант, как и строительство «мусорной» инфраструктуры в Березовском и Ревдинском районах. Как писал «Новый День», у Белоярского было несколько существенных минусов: расстояние (примерно 55 км от Екатеринбурга по трассе), что приведет к росту тарифа, т.к. мусоровозам придется ездить дальше, чем сейчас, а это и больший расход топлива, и износ техники; специфика Белоярского района – он считается аграрным.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Ссылки по теме

Еще дороже. Чем обернется строительство полигона для мусора в Белоярском районе / Официально: власти назвали площадки для крупнейшей мусорной точки региона

Метки / Мусорная реформа

Свердловская область заключит концессии на строительство мусоросортировочных заводов / «Что значит некуда? У нас в квартирах не копится же мусор», – Паслер ответил на претензии о переработке отходов / Депутатов и чиновников отправили на сортировку мусора: им понравилось (ФОТО, ВИДЕО) / В конкурсе по выбору регоператора победила специально созданная компания – остальные не допустили / Четыре компании борются за мусор в Первоуральске и Ревде / К маю областные власти определятся с «мусорной» стратегией / На рекультивацию мусорного полигона в Верхней Пышме выделили 600 млн рублей / На Урале придумают, что делать с 9 млрд тонн промышленных отходов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика, Мусорная реформа,