Власти решили строить новый мусорный полигон и сортировку в 55 км от Екатеринбурга

Свердловские власти опубликовали обновленную версию региональной программы обращения отходами до 2030 года. Согласно документу, Екатеринбург и окрестности будет обслуживать мусоросортировочный комплекс, который построят в Белоярском районе. Он должен появиться в 2028 году.

Ранее предполагалось, что инвесторы, представители корпорации СТС, построят МСК и полигон в Сысертском районе, однако летом прошлого года концессионное соглашение было расторгнуто по инициативе нового губернатора Дениса Паслера, а топ-менеджмент компании отправился за решетку по делам о мошенничестве с государственными субсидиями.

Кто будет строить новый полигон и мусоросортировочный комплекс, равно как и точные координаты участка, не сообщается. Известно, что это будет частный инвестор, который должен будет вложить порядка 10 млрд рублей в объекты.

Ранее власти рассматривали Белоярский район, однако отвергли этот вариант, как и строительство «мусорной» инфраструктуры в Березовском и Ревдинском районах. Как писал «Новый День», у Белоярского было несколько существенных минусов: расстояние (примерно 55 км от Екатеринбурга по трассе), что приведет к росту тарифа, т.к. мусоровозам придется ездить дальше, чем сейчас, а это и больший расход топлива, и износ техники; специфика Белоярского района – он считается аграрным.

Екатеринбург, Елена Сычева

