Депутатов и чиновников отправили на сортировку мусора: им понравилось (ФОТО)

В Нижнем Тагиле депутатам заксобрания и чиновникам из правительства региона сегодня устроили экскурсию на новый мусоросортировочный завод, который заработал на полную мощность в конце мая. Его построили в рамках концессии между администрацией Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго».

Ежедневно сюда привозят порядка 500 тонн мусора из контейнеров в самом Нижнем Тагиле, Горноуральском округе, Невьянске, Верхней и Нижней Салде и ЗАТО Свободном. Это так называемые смешанные отходы – люди заранее не распределяют их по контейнерам, сортировка происходит уже на месте.

Технологически процесс выстроен так: сначала машина выгружает отходы у пакеторазрывателя, все содержимое из мусорных мешков попадает на ленту транспортера и едет дальше – в цех сортировки.

Первый этап отбора – сепаратор, который выбирает из общей массы пищевые и органические отходы. Следом добавляется ручная сортировка – выбирают стекло по цветам (прозрачное, коричневое и зеленое) и бумагу с картоном. Каждый вид отправляют по своей ленте, где, накапливаясь, этот мусор уже становится вторсырьем и отправляется переработчикам.

Второй этап – пластик и металлы. Их сортирует техника, также отправляя по своим лентам в пресс-компакторы. Металлы собирает специальный магнит, а пластик отсортировывается с помощью оптического оборудования из Китая. Это единственное, что не смогли импортозаместить. Вся остальная техника комплекса отечественная.

«На тот момент, когда мы подписывали концессию, у нас был перечень производителей оборудования в западных странах. Но случилось так, что они все ушли. Тогда мы перешли на российское оборудование. Было непросто настроить такой серьезный механизм, но мы успешно справились с этой задачей», – подчеркнул заместитель генерального директора «Облкоммунэнерго» Артём Ткаченко.

Третий этап – отсеивание того, что не может быть переработано. Только эта часть отправляется на полигон.

«Мы очень ждали ввода в эксплуатацию этого объекта. Это современное мощное предприятие нового экологического типа, которое действительно решает задачи не просто по складированию, а по разделению мусора. Когда мы говорим «отходы в доходы», по сути, речь идет про вторичное использование данных материалов, вторую жизнь для них, а это экономика замкнутого цикла, это то, что сейчас требует президент Российской Федерации, все программные документы правительства Российской Федерации. Ну и на самом деле это требование самой жизни, самих людей. Потому что мы понимаем, что продукты жизнедеятельности человека все больше и больше наносят ущерб самому же человеку», – прокомментировал увиденное председатель профильного комитета Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов.

В комплексе, помимо сортировочной линии, есть участок компостирования из девяти кабин. Каждая рассчитана на 250 тонн отходов и наполняется примерно за 5 дней. Далее в течение двух недель под действием специально выстроенных влажности, давления и температуры воздуха, мусор становится компостом. Его используют для отсыпки откосов полигона и слоев неперерабатываемого мусора.

Сам полигон тоже новый – он рассчитан на 129 500 тонн отходов в год и состоит из четырех «чаш». Поверхность их покрыта геомембраной, которая не позволяет фильтрату стекать в почву и попадать в грунтовые воды. Вместо этого фильтрат через специальное оборудование будет поступать на очистку – а затем частично уходить в пруд-отстойник, предназначенный для пожарных нужд, а частично возвращаться в систему хозяйственно-бытовой канализации Нижнего Тагила.

«Таких полигонов в нашей области больше пока нет. Это самые современные технологии. Используются геомембраны, есть отвод фильтрата. Я сейчас, увидев то, что там происходит, могу сказать, что буду приводить этот полигон в пример. Как и сортировочный комплекс. Он оснащен современным оборудованием российского отечественного производства. Используется технология компостирования органических отходов, которая позволит нам снизить на треть объем захоронений», – сказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

По его словам, с вводом в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле регион способен обрабатывать порядка 600 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. «Это порядка 40% от того объема, который образуется в Свердловской области», – отметил он.

Свалов напомнил, что с конца прошлого года все комплексы, включенные в территориальную схему, работают с покупателями вторичных ресурсов через специальную электронную биржу торгов – покупатели могут найтись не только в пределах региона или Уральского федерального округа, но и вообще по всей России.

После того как экскурсию протестировали на депутатах, сюда собираются возить школьников, студентов и других жителей округа – популяризировать экологичный подход к ведению хозяйства. В частности, так собираются пропагандировать введение раздельного сбора мусора на контейнерных площадках Северного кластера Свердловской области. Как пояснил «Новому Дню» директор регоператора «Рифей» Федор Потапов, сейчас компания закупила контейнеры, которые планируют начать устанавливать в Нижнем Тагиле уже в сентябре. Правда, пока неизвестно, какую схему выберут для этой территории – многофракционную, когда в каждой контейнер складывается только определенный тип отходов, например, пластик или стекло, или дуальную, когда в один контейнер складывают все, что можно переработать, а в другой, соответственно, все, что нельзя.

Екатеринбург, Елена Сычева

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