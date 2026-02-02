Свердловская область заключит концессии на строительство мусоросортировочных заводов

Губернатор Денис Паслер утвердил список концессий, которые будут заключены в 2026 году и по которым концедентом будет являться Свердловская область. В перечне – два объекта, и оба создаются для переработки твердых коммунальных объектов.

Как следует из распоряжения правительства, первый комплекс планируется разместить в окрестностях Ревды. В его состав должны войти мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тыс. т в год и полигон твердых коммунальных отходов мощностью 100 тыс. т в год. Ввод в эксплуатацию намечен на 2029 год, но проектная документация еще не разработана. Ориентировочная стоимость – 4 млрд 499,5 млн рублей.

Второй комплекс планируют построить в Ирбитском районе. В него должны войти мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. т в год и полигон твердых коммунальных отходов мощностью 65 тыс. т в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год, стоимость пока не определена, проектная документация не разработана.

Как уже писал «Новый День», в Свердловской области проблема строительства мусоросортировочных заводов стоит довольно остро. Так, в течение нескольких лет откладывается строительство большого мусоросортировочного комплекса для нужд Екатеринбурга и городов-спутников. Долгое время власти выбирали площадку, однако после того как она была утверждена – в Сысертском районе, на сельхозземлях, взбунтовались местные жители, и в 2025 году решение было отменено.

Сложности есть и в Красноуфимском районе – там мусоросортировку и новый полигон должна была построить фирма, связанная с бывшим регоператором, «ТБО Экосервис», но после мусорного коллапса компания лишилась этого статуса, и на выбранном участке работы не ведутся.

Ревда, Елена Владимирова

