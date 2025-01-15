В минЖКХ объяснили, почему сдвинули сроки ввода мусорных объектов

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области объяснили, почему существенно сдвинулись сроки сдачи объектов обработки и утилизации мусора, которые должны появиться в регионе в рамках масштабной реформы 2019 года.

«Сроки реализации тех или иных объектов зависят от используемых при строительстве механизмов финансирования», – пояснил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов.

Отметим, что ранее большинство объектов – сортировочных комплексов и новых современных полигонов – планировались к сдаче в 2025-2026 годах, теперь сроки передвинули на 2029-2030 годы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube