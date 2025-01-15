российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 января 2025, 11:03 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В минЖКХ объяснили, почему сдвинули сроки ввода мусорных объектов

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области объяснили, почему существенно сдвинулись сроки сдачи объектов обработки и утилизации мусора, которые должны появиться в регионе в рамках масштабной реформы 2019 года.

«Сроки реализации тех или иных объектов зависят от используемых при строительстве механизмов финансирования», – пояснил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов.

Отметим, что ранее большинство объектов – сортировочных комплексов и новых современных полигонов – планировались к сдаче в 2025-2026 годах, теперь сроки передвинули на 2029-2030 годы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Документ за подписью экс-министра на годы сдвинул сроки сортировки мусора на Урале

Метки / Мусорная реформа

Документ за подписью экс-министра на годы сдвинул сроки сортировки мусора на Урале / «Плохой знак для концессионеров». Губернатор снова открыл вопрос о площадке для мусорного комплекса / «Где деньги? Где заводы?» Путин поинтересовался у Мантурова судьбой мусороперерабатывающей инфраструктуры / В минЖКХ рассказали, когда под Красноуфимском появится новый мусорный полигон / В администрации Красноуфимска раскрыли подробности ситуации с мусоросортировкой / Западу Свердловской области грозит мусорный коллапс – стройка полигона и сортировки под вопросом / В России почти половина свалок около аэропортов оказались нелегальными / На Урале задумались о сжигании мусора

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика, Мусорная реформа,