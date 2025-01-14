Документ за подписью экс-министра на годы сдвинул сроки сортировки мусора на Урале

В Свердловской области цивилизованное обращение с отходами сдвигается на годы – обещанные мусорной реформой заводы по сортировке отходов и современные полигоны появятся не в этом и не следующем году, а много позже. Это следует из новой редакции «Региональной программы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области». Изменения в нее внесли 27 декабря 2024 года, приказ опубликован сегодня вечером на официальном портале правовой информации за подписью теперь уже бывшего министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

В документе, в частности, говорится, что результатом программы станет ввод в эксплуатацию объектов по обработке мусора общей мощностью почти 1,5 млн тонн мусора в год и его утилизации – порядка 600 тыс. тонн в год. Однако сроки ввода в эксплуатацию этих объектов передвинуты. Так, комплекс по обращению с ТКО в Красноуфимске, по новым данным, должны ввести в 2029 году (вместо 2025-го). Аналогичный новый срок у комплекса в Первоуральске.

Тот же год сдачи – 2029-й – значится у одного из самых обсуждаемых объектов, который должен обслуживать Екатеринбург и окрестности. Речь о комплексе, который должен быть создан структурами Алексея Боброва и Артема Бикова в соответствии с концессионным соглашением. В документе также прописана локация – Сысертский городской округ. При этом ранее в ходе прямой линии губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что пока вопрос о выборе площадки не решен. При этом в правительстве области «Новому Дню» поясняли, что крайний срок сдачи комплекса – 2026 год.

Напомним, темой результатов мусорной реформы, начавшейся в 2019-м, активно интересовался глава государства – в конце прошлого года на заседании совета по стратегическому развитию судьбой перерабатывающих производств президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Дениса Мантурова: «Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы по переработке, которые мы планировали, где заводы?».

Свердловской области в этом плане похвастать пока нечем. Практически все действующие мощности были созданы до реформы. То же касается и полигонов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube