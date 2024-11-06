В минЖКХ рассказали, когда под Красноуфимском появится новый мусорный полигон

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области назвали сроки появления нового мусорного полигона и мусоросортировочного комплекса (МСК) под Красноуфимском. Построить объекты планируется не позднее 2026 года.

Сделать это должно ООО «Эко-регул», которым владеет Анна Распопова, директор оскандалившегося ООО «ТБО Экосервис». Компания была региональным оператором Западной зоны по обращению с отходами в Свердловской области, однако после коллапса минувшим летом, когда мусор не вывозили неделями, предприятие было лишено статуса регоператора.

Отметим, что изначально именно «ТБО Экосервис» должно было заниматься строительством мусоросортировки и полигона под Красноуфимском, однако в процессе подготовки выяснилось, что фирма предоставила муниципальным властям поддельную банковскую гарантию для того, чтобы получить в пользование участок земли под стройку. Тогда инвестпроект отдали другой компании Распоповой.

«Подготовлена вся необходимая документация, получено разрешение на строительство МСК, разрешение на строительство полигона ТКО», – сообщили в ответ на запрос «Нового Дня» в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Там не сказали, когда собственно начнутся работы, причем в интервью «Новому Дню» сама Распопова весной 2023 года говорила, что они уже начаты, идет подготовка земельного участка, однако члены общественной палаты Красноуфимска в беседе с агентством уточняли, что выезжали на место предполагаемого строительства, и работ там не ведется – дело закончилось лишь выравниванием земли.

В администрации Красноуфимска «Новому Дню» подтвердили, что выделенный участок земли пустует, строительных или подготовительных мероприятий не проводится. При этом там уточнили, что действующий полигон работает до 31.12.2025 года – в рамках временного разрешения на эксплуатацию. «После истечения указанного срока он будет закрыт для приемки отходов», – говорится в официальном письме первого замглавы Красноуфимска Елены Антипиной.

«Планируется, что объекты (МСК и полигон) будут построены в срок до начала 2026 года. Это позволит вывести из эксплуатации действующий в настоящее время объект размещения ТКО – свалку твердых бытовых отходов в Красноуфимске. Альтернативные земельные участки для создания МСК и полигона ТКО не рассматриваются», – добавили в минЖКХ.

Ответ на вопрос, успеет ли концессионер выполнить взятые на себя обязательства за оставшиеся 13 месяцев, остается открытым.

Напомним, по терсхеме, под Красноуфимском должны появиться

МСК мощностью 100 тысяч тонн в год, участок подготовки RDF-топлива мощностью 15 тысяч тонн в год и полигон мощностью 14,9 тысячи тонн в год.

Екатеринбург, Елена Сычева

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