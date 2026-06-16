Сор из изб. Почему результаты экореформы не хотели бы показывать генпрокурору

В Свердловской области в конце этой недели ждут главу Генпрокуратуры РФ Александра Гуцана. В пятницу, 19 июня, пройдут приемы граждан, и, как ожидается, одна из тем, которые попали в поле внимания генпрокурора, – это мусорная реформа, точнее, показатели нацпроекта «Экология», которые должны быть достигнуты в ее ходе. Должны быть, но едва ли достижимы в срок – к 2030 году 100% твердых коммунальных отходов должны проходить сортировку, а минимум 25% – отправляться на переработку. Сейчас Свердловская область, мягко говоря, далека от этих показателей. И оставшиеся три с половиной года едва ли позволят к ним приблизиться. Проблема – в отсутствии нужной инфраструктуры, которая никак не появится с 2019 года.

Нечем похвастаться

В Свердловской области не так много объектов по обращению с отходами, а новые можно посчитать на пальцах одной руки. Это мусоросортировочные комплексы с полигонами, построенные в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. И показатели, которые они обеспечивают, не могут выправить ситуацию: даже на уровне этих двух территорий они не делают погоды. Де юре через сортировочные линии должно проходить до 50% отходов (по информации главы регионального минприроды Дениса Мамонтова), сколько же де факто – неизвестно. Активисты из движения «Тагил за перемены», к примеру, неоднократно публиковали видео, как мусоровозы едут в обход МСК – прямиком на полигон. При этом процент качественной выборки из того мусора, который попадает на сортировочную линию, в любом случае невелик. Достройка МСК велась в условиях жестких санкций, получить современное «умное» оборудование, которое само отбирало бы нужные материалы, не удалось, немалую часть сортируют руками.

Возможно, на сортировку попадало бы больше мусора, но в регионе не существует даже единых правил к обустройству контейнерных площадок: где-то раздельный сбор организован, где-то нет, где-то стоят сетки для пластика, где-то контейнеры для любых отходов, которые потенциально можно досортироовать и потом переработать, и так далее.

Из истории вопроса

Мусорная реформа официально стартовала в 2019 году. Но самый большой производитель бытовых отходов – Екатеринбург – по сей день чуть ли не дальше всех от цивилизованного подхода к обращению с ТКО (твердые коммунальные отходы – официальное название содержимого любого бытового мусорного ведра). С начала реформы чиновники, министры и вице-губернаторы, декларировали постройку огромного мусоросортировочного комплекса на 600-700 тысяч тонн мусора в год, но при этом уклонялись от вопросов о возможном месте строительства объекта. По понятным причинам: любые упоминания тех или иных локаций вызывали протесты местного населения. В итоге к осени 2023 года в качестве территории для размещения МСК «Екатеринбург Юг» была официально объявлена Сысерть. Все это время местные активисты протестовали против такого решения, более-менее успешно судились с областными властями… но полтора года спустя в регионе сменился губернатор – вместо Евгения Куйвашева был назначен, а затем избран Денис Паслер, который еще в статусе врио отменил решение о строительстве в Сысертском районе, а бенефециаров стройки отправили под суд.

Что сейчас?

Спустя некоторое время была названа новая территория – Белоярский городской округ. Кроме того, глава регионального минприроды Денис Мамонтов осенью прошлого года заявил, что сроки строительства нового объекта сжатые – до 2028 года включительно. За 10 млрд рублей должны появиться мусоросортировочный комплекс, новый полигон, участок по созданию РДФ-топлива и площадка для компостирования. Доподлинно неизвестно, готов ли уже проект, однако даже если это и так (документы о выборе места, этапах строительства, и т.д. были подписаны только в феврале 2026-го тем же Денисом Мамонтовым), то впереди еще государственная экологическая экспертиза и само строительство.

Что до новых бенефициаров, то официально подрядчик не выбран, однако в кулуарах исполнитель называется – ООО «Рециклинг» Антона Лобанова. Последнего связывают с бизнесменом Виталием Кочетковым.

Гладко не будет

Задача уложиться со стройкой гигантского МСК и полигона в Белоярском районе в оставшиеся 2,5 года – в любом случае выглядит крайне амбициозной и трудно реализуемой. И это без учета нарастающего недовольства местных жителей и экологических активистов. И все шансы добиться запрета на строительство и в этом районе у них есть. Объект намереваются построить на участке, который находится рядом с болотом Озерки, от которого подпитывается река Кунара. Эти земли прежде входили в состав особо охраняемых природных территорий, и если активисты смогут добиться в суде установки четких границ водоема, согласованный местной администрацией перевод земель в категорию промышленных будет отменен, а размещение мусорной инфраструктуры станет нелегальным. Что в перспективе снова отсрочит появление сортировочного комплекса для нужд Екатеринбурга.

«Данный земельный участок расположен на границе Белоярского и Богдановичского МО, в 1,5 км от деревни Чудова Богдановичского района. Помимо принадлежности к особо охраняемым территориям непосредственно в границах участка расположено болото, устье реки Кунара, проходящей через несколько населенных пунктов Белоярского, Богдановичского, Каменского муниципальных округов. По информации экологов и краеведов, в районе указанного участка произрастают редкие и краснокнижные растения, имеются гнездовья птиц, жилища бобров и прочие элементы флоры и фауны. Размещение объекта подобного класса опасности приведет к заведомому уничтожению перечисленного», – говорится в обращении местных жителей, отправленном на имя генерального прокурора Александра Гуцана.

Помимо этого, авторы документа усматривают нарушения в самой процедуре передачи участка. «Процесс продажи земельного участка, изменение категории земли, его перепродажа аффилированному лицу, на мой взгляд, имеет признаки состава преступлений коррупционной направленности, превышения должностных полномочий и другие. Так, в начале 2024 года названный участок выводится из состава резервных земель администрацией Белоярского муниципального округа. В июне 2024 года объявлен аукцион с начальной ценой в 36 188 190 руб. В торговой сессии приняло участие два юридических лица: ООО «ЛСМ» и ООО «Екатеринбургский завод «Спецавтоматика». Победителем торгов признано ООО «ЛСМ». Уже в конце декабря 2024 года ООО «ЛСМ» перепродает участок ООО «Рециклинг», зарегистрированному 08.11.2024 с уставным капиталом 10 000 рублей и массовым юридическим адресом. Лобанов, директор ООО «Рециклинг» ранее являлся сотрудником Росприроднадзора, позднее – ЕМУП «Водоканал». В ЕМУП «Водоканал» в одно время с Лобановым работал Вихарев Григорий Андреевич, являющийся в настоящее время главой Белоярского муниципального округа, во время срока полномочий которого произведены все названные юридически значимые действия с земельным участком», – добавляют авторы обращения и просят Гуцана дать правовую оценку всему происходящему.

Остальная область

Помимо Екатеринбурга мусоросортировочные комплексы и новые полигоны должны были появиться и в других территориях. Но последний документ за подписью Мамонтова существенно изменил ситуацию. Так, согласно региональной программе, строительство подобного объекта в Алапаевске перенесли на 2027 год (с 2025-го), в Ревде – на 2029-й. Туманны перспективы появления МСК в Камышлове, Сухом Логу, Пелыме, Верхотурье, Сосьве, Гарях, Красноуфимске, Первоуральске.

Жгите, Денис Владимирович

Источник «Нового Дня» в правительстве Свердловской области не исключает, что из-за сложившейся ситуации в регионе могут отменить вето на строительство мусоросжигательных заводов. Оно было введено по личному решению предыдущего главы региона Евгения Куйвашева, и у нынешнего губернатора Дениса Паслера могут найтись аргументы за появление таких объектов. «Доподлинно известно, что интересанты строительства мусоросжигательных заводов в Свердловской области есть. Они были и прежде, но им дали красный свет. Так что теперь они ждут, что Денис Владимирович скомандует: «Жгите». А в условиях того, что региону фактически нечем отчитываться перед федеральными властями по этой части нацпроекта, а Патрушев уже критиковал регион, возвращение к идее пиролизных технологий уже не кажется таким нереальным», – добавляет собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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