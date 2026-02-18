Свердловскую область ждет «Сысерть 2.0»: эсеры намерены оседлать «мусорный протест» (ДОКУМЕНТ)

За полгода до выборов депутатов заксобрания и Государственной думы оппозиционные партии остро нуждаются в поднятии своей узнаваемости. Больная для региона тема строительства нового мусоросортировочного комплекса может стать одним из таких драйверов. Только из Сысертского района место действия переносится в Белоярский.

Уже забил тревогу председатель совета Белоярского отделения «Справедливой России», помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Евгений Попов. «Белоярка считается одним из областных лидеров по производству сельхозпродукции. Урожаем нашим кормим чуть ли не всю область. Но вот места под областную свалку больше нигде не нашлось, кроме как на главной грядке области. Мрак какой-то. Направил срочный запрос главе муниципалитета», – написал Попов на своей странице «ВКонтакте».

Как уже писал «Новый День», на днях свердловские власти опубликовали обновленную версию региональной программы обращения отходами до 2030 года. Согласно документу, Екатеринбург и окрестности будет обслуживать мусоросортировочный комплекс, который построят в Белоярском районе. Он должен появиться в 2028 году. Ранее «Новый День» писал, какие минусы можно найти у этой идеи.

До этого предполагалось, что инвесторы, представители корпорации СТС, построят МСК и полигон в Сысертском районе, однако летом 2025 года концессионное соглашение было расторгнуто по инициативе нового губернатора Дениса Паслера, а топ-менеджмент компании отправился за решетку по обвинению в мошенничестве с государственными субсидиями. Кроме того, против строительства полигона в Сысертском районе несколько лет подряд активно протестовали местные жители.

