Пять тысяч уральцев просят Паслера не размешать полигон ТКО в Сысертском районе

Сегодня в аппарат врио губернатора Дениса Паслера было передано обращение, которое подписали 4606 жителей Сысертского района и 326 жителей Челябинской области. Они просят отменить планы предшественника по строительству мусорного полигона в экологически чистом районе.

В обращении говорится: «Сохранение природных богатств, воды, рек, животного мира – важнейшая цель мусорной реформы. А если нет, тогда для чего она? Какая у нее цель?..

Уважаемый Денис Владимирович! Сысерть верит в Ваше разумное решение, направленное на сохранение «Жемчужины Урала» – Сысертского района туристическим и аграрным! Жители видят в Вас Губернатора, верят Вам и поддерживают Вас!»

Как уже писал «Новый День», при губернаторе Куйвашеве свердловские власти рассматривали возможность перевести из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения участок в несколько десятков гектаров в Сысертском районе и построить там мусоросортировочный комплекс. Территория, о которой идет речь, находится в непосредственной близости от деревень и сел на юге муниципального округа. Жители выступают против смены категории земли и требуют забрать у собственника участок, чтобы вернуть его в сельхозоборот. Люди регулярно пишут письма во все инстанции и проводят пикеты, в том числе рядом с губернаторской резиденцией в Екатеринбурге.

Сысерть, Елена Владимирова

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