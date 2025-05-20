российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 мая 2025, 10:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Паслер: свое мнение по полигону ТБО в Сысерти озвучу в июне

Врио губернатора Денис Паслер обещал депутатам заксо в июне рассказать, какое решение он примет по строительству в Сысертском округе полигона ТБО.

«Я в июне его озвучу», – ответил он лидеру фракции КПРФ Александру Ивачеву, поднявшему эту тему.

Как уже писал «Новый День», при губернаторе Евгении Куйвашеве свердловские власти рассматривали возможность перевести из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения участок в несколько десятков гектаров в Сысертском районе и построить там мусоросортировочный комплекс.

Территория, о которой идет речь, находится в непосредственной близости от деревень и сел на юге муниципального округа. Жители выступают против смены категории земли и требуют забрать у собственника участок, чтобы вернуть его в сельхозоборот. Люди регулярно пишут письма во все инстанции и проводят пикеты, в том числе рядом с губернаторской резиденцией в Екатеринбурге. В апреле они обратились к врио губернатору Денису Паслеру с той же просьбой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Ссылки по теме

Пять тысяч уральцев просят Паслера не размешать полигон ТКО в Сысертском районе

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,