Паслер: свое мнение по полигону ТБО в Сысерти озвучу в июне

Врио губернатора Денис Паслер обещал депутатам заксо в июне рассказать, какое решение он примет по строительству в Сысертском округе полигона ТБО.

«Я в июне его озвучу», – ответил он лидеру фракции КПРФ Александру Ивачеву, поднявшему эту тему.

Как уже писал «Новый День», при губернаторе Евгении Куйвашеве свердловские власти рассматривали возможность перевести из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения участок в несколько десятков гектаров в Сысертском районе и построить там мусоросортировочный комплекс.

Территория, о которой идет речь, находится в непосредственной близости от деревень и сел на юге муниципального округа. Жители выступают против смены категории земли и требуют забрать у собственника участок, чтобы вернуть его в сельхозоборот. Люди регулярно пишут письма во все инстанции и проводят пикеты, в том числе рядом с губернаторской резиденцией в Екатеринбурге. В апреле они обратились к врио губернатору Денису Паслеру с той же просьбой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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